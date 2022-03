Traja ruskí kozmonauti odštartovali na Medzinárodnú vesmírnu stanicu

Moskva 18. marca (TASR) - Traja ruskí kozmonauti odštartovali v piatok na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Deje sa tak v čase veľkého napätia medzi Ruskom a Západom pre vojnu na Ukrajine, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AFP.



Oleg Artemiev, Denis Matvejev a Sergej Korsakov vzlietli z ruského kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane na palube kozmickej lode Sojuz MS-21 o 16.55 h SEČ, zachytil podľa AFP živý prenos zo štartu, ktorý priniesla americká vesmírna agentúra NASA.



V súčasnosti na vesmírnej stanici pracujú dvaja Rusi, štyria Američania a jeden Nemec. Ruskí kozmonauti nahradia troch z týchto kolegov, ktorí sa 30. marca vrátia späť na Zem, uviedla agentúra Reuters.



Piatková misia je prvým letom ruskej vesmírnej rakety od začiatku invázie na Ukrajinu, uviedol portál Space.com. Ruskí astronauti by sa mali k ISS dostať od štartu za menej ako tri hodiny.



Sankcie uvalené na Moskvu pre ruskú inváziu na Ukrajinu značne ovplyvnili vesmírnu spoluprácu. DPA spresňuje, že ruská vesmírna agentúra Roskosmos má zmluvu o kooperácii na ISS do roku 2024.



Moskva v reakcii na ekonomické sankcie prestala dodávať Washingtonu raketové motory. Šéf Roskosmosu Dmitrij Rogozin minulý týždeň varoval, že opatrenia Západu uvalené voči Rusku by mohli ohroziť ISS a dokonca spôsobiť jej pád.



Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v pondelok deklaroval, že pokiaľ ide o fungovanie ISS, stále úzko spolupracuje s Roskosmosom, a to napriek narastajúcemu geopolitickému napätiu v súvislosti so situáciou na Ukrajine.