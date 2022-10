Prieskum:Väčšina Američanov si myslí, že USA by mali Ukrajine pomáhať

Washington 6. októbra (TASR) - Takmer tri štvrtiny Američanov si myslia, že Spojené štáty by mali pokračovať v podpore Ukrajiny aj napriek vyhrážkam Ruska, že môže na obranu svojho územia použiť jadrové zbrane. Ukázal to v stredu zverejnený spoločný prieskum tlačovej agentúry Reuters a spoločnosti Ipsos.



Z prieskumu vyplýva, že Američania naďalej schvaľujú poskytovanie zbraňových systémov, výcviku a ďalšej vojenskej pomoci, ktorú šéf Bieleho domu Joe Biden dodáva vláde ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, a schvaľujú to aj napriek obavám, že vojna sa môže vystupňovať, ak budú Ukrajine doručované zbrane dlhšieho doletu, ktoré by mohli zasiahnuť Rusko. Kremeľ sa navyše vyhráža, že použije jadrové zbrane i na ochranu ukrajinského územia nedávno protiprávne pripojeného k Ruskej federácii.



On-line prieskum verejnej mienky medzi 1005 Američanmi ukázal, že 73 percent opýtaných súhlasí s tým, že USA by mali pokračovať v pomoci Ukrajine aj napriek varovaniam Ruska, že môže použiť svoj jadrový arzenál. Súhlasia s tým demokrati i republikáni, hoci väčšia podpora je medzi Bidenovými demokratmi (81 percent) než medzi republikánmi (66 percent).



A v tomto novom prieskume, uskutočnenom 4.–5. októbra, 66 percent opýtaných uviedlo, že Washington by konkrétne mal pokračovať v poskytovaní zbraní Ukrajine – to je nárast z 51 percent v podobnom prieskume urobenom v auguste.



Bidenova administratíva poskytla Ukrajine od začiatku ruskej invázie z 24. februára pomoc v bezpečnostnej oblasti za vyše 16,8 miliardy dolárov. V utorok Biden sľúbil nový balík vojenskej pomoci Kyjevu za 625 miliónov dolárov, vrátane ďalších mobilných salvových raketometov, používaných pri novej ukrajinskej protiofenzíve, ktoré donútili ruských vojakov stiahnuť sa.



Ruský veľvyslanec v USA v stredu zareagoval, že rozhodnutie Washingtonu poslať ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine predstavuje "bezprostredné ohrozenie" záujmov Moskvy, predlžuje krviprelievanie a zvyšuje riziko vojenskej zrážky medzi Ruskom a Západom.



V prieskume Reutersu a Ipsosu väčšina Američanov (58 percent) uviedla, že sa obáva, že krajina smeruje k jadrovej vojne s Ruskom. A 65 percent sa obáva, že vojna sa môže vystupňovať, ak Ukrajina dostane zbrane dlhšieho doletu, ktoré môžu zasiahnuť samotné Rusko.



Avšak menej Američanov si myslí, že problémy Ukrajiny nie sú vecou USA a že Spojené štáty by nemali zasahovať. Túto mienku vyjadrilo 35 percent opýtaných, oproti 40 percentám v auguste.