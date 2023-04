Trajekt na škótske súostrovie Orkneje narazil na plytčinu

Edinburgh 30. apríla (TASR) - Cestujúcich trajektu premávajúceho na škótske súostrovie Orkneje museli evakuovať po tom, čo plavidlo začalo horieť a následne narazilo na plytčinu. Prevádzkovateľ trajektu Pentland Ferries incident označil za "vážnu nehodu". V nedeľu to uviedol denník The Guardian, informuje TASR.



Všetkých 60 pasažierov lode vrátane troch detí a jedného bábätka sa podarilo na záchranných člnoch bezpečne dopraviť na breh.



Spoločnosť Pentland Ferries uviedla, že posádka trajektu Pentalina zaznamenala krátko pred priplávaním do prístavu v dedine St Margaret's Hope v strojovni plavidla dym. Privolaným hasičom a pobrežnej stráži sa však požiar podarilo uhasiť.



Trajekt sa na linku medzi St Margaret's Hope a Gills Bay vrátil len v stredu po kontrole, ktorá zahŕňala "technickú previerku vrátane revízie všetkých štyroch motorov a generátorov".



Predstavitelia Pentland Ferries tiež oznámili, že dočasne zrušili všetky trajektové spojenia medzi Orknejami a pevninským Škótskom. Dodali, že bude potrebné komplexné vyšetrovanie príčin nehody.