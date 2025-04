Trampová administratíva hromadne prepúšťa v zdravotníckych agentúrach

Washington 1. apríla (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa začala s prepúšťaním zamestnancov hlavných zdravotníckych agentúr vrátane Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) a Úradu pre kontrolu potravín a liekov (FDA), oznámili v utorok zdroje oboznámené so situáciou, píše TASR podľa správy agentúry Reuters. Denník The Guardian informoval, že v utorok boli v USA prepustené tisíce zamestnancov v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb.



Ministerstvo zdravotníctva minulý týždeň oznámilo, že administratíva zruší približne 10.000 pracovných miest ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb a zatvorí asi polovicu jeho regionálnych úradov. V rámci plánu reštrukturalizácie rezortu chce dospieť k celkovému zníženiu počtu zamestnancov takmer o štvrtinu.



Americký minister zdravotníctva Robert F. Kennedy tvrdí, že škrty v CDC a FDA sú nevyhnutné na odbúranie byrokracie.



Agentúra Reuters uviedla, že škrty viedli k odchodu významných vedcov z kľúčových agentúr pre verejné zdravie, výskum rakoviny a dohľad nad liekmi. To podľa Reuters vyvoláva obavy, ako budú Spojené štáty bezpečne riadiť zdravotnícky sektor a reagovať na mimoriadne situácie.



Jeden zo zdrojov tlačovej agentúry uviedol, že v utorok odstúpil riaditeľ Úradu pre nové lieky v FDA Peter Stein, ktorému hrozilo prepustenie. Vedúci oddelenia Centra pre tabakové výrobky FDA Brian King svojim zamestnancom poslal e-mail, v ktorom oznámil, že dostal výpoveď. Z rôznych oddelení FDA vrátane odborov liekov, potravín, vakcín, zdravotníckych pomôcok a tabakových výrobkov už odišlo viacero členov vrcholového vedenia a zamestnancov. Podľa Reuters pracovníci poverení vyhodnocovaním zdravotníckych preparátov tvrdia, že majú problém stíhať lehoty.



The Guardian píše, že zamestnanci spadajúci pod federálne ministerstvo zdravotníctva stáli v utorok ráno v radoch pred budovami rezortu vo Washingtone a Marylande, pričom niektorí čakali aj niekoľko hodín, aby sa dozvedeli, či ich administratíva neprepustila. Zamestnanci, ktorí boli prepustení, dostali pri vstupe do budovy lístok a oznámili im, aby sa vrátili domov. Na spomínanom lístku boli telefónne čísla na desať rôznych oddelení, na ktoré majú zamestnanci zavolať, aby si vyzdvihli svoje veci. Ďalší prepustení zamestnanci dostali v utorok ráno e-maily, v ktorých bolo uvedené, že ich prepustenie nesúvisí s ich pracovnými výkonmi alebo správaním, píše Reuters.