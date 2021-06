Transparency: Covidová kríza zhoršila korupciu v EÚ

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Berlín 15. júna (TASR) - Koronavírusová pandémia zhoršila korupciu v štátoch Európskej únie, oznámila v utorok organizácia Transparency International (TI). Uviedla, že občania niekedy potrebovali osobné známosti, aby dostali lekársku starostlivosť, a niektoré vlády využili túto krízu na vlastné obohatenie. Píše o tom tlačová agentúra AFP.Na Slovensku 19 percent opýtaných ľudí odpovedalo, že korupcia v ich krajine sa za posledných 12 mesiacov zhoršila, vyplýva z prieskumu TI.Protikorupčná organizácia TI robila od októbra do decembra 2020 prieskum medzi vyše 40.000 ľuďmi v 27 členských krajinách EÚ, vrátane SR.TI zistila, že v priemere 29 percent ľudí sa vlani spoľahlo na protekciu alebo priateľov či príbuzných s konexiami, aby sa dostalo k službám verejného zdravotníctva. Na Slovensku to bolo 26 percent ľudí, ktorí využili osobné známosti, aby sa dostali k zdravotnej starostlivosti, vzdelaniu a ďalším verejným službám.Šesť percent opýtaných v EÚ zaplatilo priamy úplatok.uviedla Transparency vo svojej výročnej správe o skúsenostiach ľudí a ich vnímaní korupcie v EÚ.Miera úplatkárstva v zdravotníckom sektore bola najvyššia v Rumunsku (22 percent) a Bulharsku (19 percent), kým spoliehanie sa na konexie bolo najčastejšie v Česku (54 percent) a Portugalsku (46 percent).Mnoho opýtaných tiež uviedlo, že ich vlády neriešili pandémiu transparentne. Takto to vnímalo 60 percent respondentov vo Francúzsku, Poľsku a Španielsku.Transparency označila tieto zistenianapísala TI.zdôraznila TI. A vyzvala vlády EÚ, abyAutori správy spomenuli konkrétne Maďarsko a Poľsko ako krajiny, ktoré využili túto krízu akotým, že zaviedli obmedzenia oslabujúce demokratické inštitúcie.Ďalší politici vnímali krízu ako– autori správy pritom poukázali na lobovanie politikov za dodávky rúšok a na škandály okolo lobovania, do ktorých sa zaplietlo niekoľko nemeckých zákonodarcov.Prieskum zistil, že aj mimo zdravotnej krízy si tretina obyvateľov EÚ myslí, že korupcia ako taká sa v ich krajine zhoršuje, hoci existujú obrovské regionálne rozdiely.Celkovo takmer polovica občanov EÚ uviedla, že ich vláda odvádza zlú prácu v riešení tohto problému.Respondentov predovšetkým znepokojovalimedzi vládami a súkromným sektorom. Na Slovensku malo 56 percent opýtaných názor, že vláda niekedy koná podľa svojich osobných záujmov; priemer v EÚ v tejto otázke je 53 percent.povedal Michiel Frans van Hulten, riaditeľ Transparency International EU.vysvetlil.