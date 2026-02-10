< sekcia Zahraničie
Transparency International: Korupcia predstavuje vážnu hrozbu vo svete
TI so sídlom v Berlíne tvrdí, že priemerné globálne skóre dosiahlo najhoršiu úroveň za viac ako desaťročie.
Autor TASR
Berlín 10. februára (TASR) - Mimovládna organizácia Transparency International (TI) v utorok upozornila na zhoršovanie korupcie v demokratických krajinách na celom svete. Index vnímania korupcie (CPI) za rok 2025 ukazuje, že korupcia naďalej predstavuje vážnu hrozbu vo všetkých častiach sveta, hoci existujú určité náznaky pokroku. V rebríčku si polepšila Ukrajina, naopak Spojené štáty dosiahli svoje historické minimum, informuje TASR.
„Globálny poriadok je pod tlakom rivality medzi veľmocami a nebezpečným ignorovaním medzinárodných noriem. Ozbrojené konflikty a klimatická zmena majú smrteľný dopad. Spoločnosti sa taktiež stávajú čoraz viac polarizovanými,“ uviedla TI vo svojej správe. Na riešenie týchto výziev potrebuje svet podľa organizácie „rozhodných lídrov a silné, nezávislé inštitúcie,“ ktoré konajú čestne a chránia verejný záujem.
TI so sídlom v Berlíne tvrdí, že priemerné globálne skóre dosiahlo najhoršiu úroveň za viac ako desaťročie. CPI za rok 2025 hodnotila 182 krajín. Globálny priemer klesol na úroveň 42 bodov zo 100 možných, keď až 122 krajín získalo menej ako 50 bodov. Platí pritom, že čím vyššie skóre, tým je v krajine korupcia menšia.
Na prvom mieste sa v rebríčku CPI ôsmykrát po sebe umiestnilo Dánsko, ktoré získalo 89 bodov. Najmenej - deväť bodov získali a spoločne na 181. mieste skončili Južný Sudán a Somálsko.
V súčasnosti má viac ako 80 bodov iba päť krajín, pričom pred desiatimi rokmi ich bolo 12. Nedávny pokles v demokraciách s vysokým skóre podľa TI ukazuje, že „riziko korupcie môže vzrásť aj tam, kde vyzerali inštitúcie predtým bezpečne“.
„Obzvlášť znepokojujúci je trend, na základe ktorého zaznamenávajú demokracie zhoršovanie vnímaného korupčného prostredia - od Spojených štátov (64 bodov), Kanady (75 bodov) a Nového Zélandu (81 bodov) až po rôzne časti Európy, ako Spojené kráľovstvo (70 bodov), Francúzsko (66 bodov) a Švédsko (80 bodov),“ uviedla TI.
Najhoršie výsledky v rámci štátov Európskej únie dosiahli Bulharsko a Maďarsko - obe získali 40 bodov (84. miesto). Slovensko sa so ziskom 48 bodov umiestnilo v rebríčku na 61. mieste, čo je medziročný pokles o dve miesta.
„Vo väčšine plnohodnotných autokracií sveta, ako je Venezuela (10 bodov) a Azerbajdžan (30 bodov), je korupcia systematická a prejavuje sa na každej úrovni,“ konštatuje organizácia.
TI poznamenala, že v minulom roku došlo k nárastu protestov vedených generáciou Z, keď mladí ľudia v krajinách s nízkym skóre CPI, ako Srbsko (33 bodov) či Peru (30 bodov), vyšli do ulíc a žiadali opatrenia a zodpovednosť od svojich vlád. V Nepále (34 bodov) a Madagaskare (25 bodov) došlo v dôsledku protestov k pádu vlád.
V takmer dvoch tretinách krajín, ktorých skóre CPI od roku 2012 významne kleslo, sa podľa nej objavil „znepokojujúci trend obmedzovania slobody prejavu, združovania a zhromažďovania“.
Niektoré štáty vplývajú podľa TI na úroveň korupcie aj za hranicami ich územia. Uviedla pritom príklad Ruska (22 bodov; 157. miesto), ktoré vlády iných štátov obviňovali zo zasahovania do ich volieb šírením dezinformácií a kupovaním hlasov.
Nebezpečný signál vysiela aj zastavenie uplatňovania Zákona o zahraničných korupčných praktikách (FCPA) - zákona proti podplácaniu zahraničných politikov americkými firmami zo strany vlády prezidenta USA Donalda Trumpa, uvádza TI. Politická klíma v USA sa podľa organizácie už viac ako desať rokov zhoršuje - v najnovšom rebríčku klesli Spojené štáty historicky najnižšie (29. miesto).
Pokrok však zaznamenala napríklad Ukrajina, ktorá získala 36 bodov (104. miesto). TI tvrdí, že mobilizácia občianskej spoločnosti pomohla ochrániť protikorupčné inštitúcie, ktoré sa v roku 2025 dostali pod tlak, aby mohli naďalej pracovať nezávisle. Poukázala však aj na škandály v oblasti verejného obstarávania a obranného sektora, čo podľa nej poukazuje na pretrvávajúce riziko korupcie na vysokej úrovni.
V prípade Ukrajiny je však pozitívum to, že sa takéto škandály odhaľujú. To svedčí o tom, že nová „protikorupčná architektúra Ukrajiny“ prináša výsledky, uviedla organizácia.
TI vo svojej správe prináša tiež odporúčania zamerané na boj proti korupcii. Patrí medzi napríklad zabezpečenie nezávislých, transparentných a dostupných justičných inštitúcií, boj proti neprípustnému vplyvu na politické rozhodnutia, ľuďom poškodeným korupciou sa musí zabezpečiť prístup k spravodlivosti, ďalej je to podpora občianskeho sektora a hlásení o boji proti korupcii, ako aj predchádzanie, odhaľovanie a trestanie rozsiahlej korupcie a nelegálnych finančných tokov.
„Globálny poriadok je pod tlakom rivality medzi veľmocami a nebezpečným ignorovaním medzinárodných noriem. Ozbrojené konflikty a klimatická zmena majú smrteľný dopad. Spoločnosti sa taktiež stávajú čoraz viac polarizovanými,“ uviedla TI vo svojej správe. Na riešenie týchto výziev potrebuje svet podľa organizácie „rozhodných lídrov a silné, nezávislé inštitúcie,“ ktoré konajú čestne a chránia verejný záujem.
TI so sídlom v Berlíne tvrdí, že priemerné globálne skóre dosiahlo najhoršiu úroveň za viac ako desaťročie. CPI za rok 2025 hodnotila 182 krajín. Globálny priemer klesol na úroveň 42 bodov zo 100 možných, keď až 122 krajín získalo menej ako 50 bodov. Platí pritom, že čím vyššie skóre, tým je v krajine korupcia menšia.
Na prvom mieste sa v rebríčku CPI ôsmykrát po sebe umiestnilo Dánsko, ktoré získalo 89 bodov. Najmenej - deväť bodov získali a spoločne na 181. mieste skončili Južný Sudán a Somálsko.
V súčasnosti má viac ako 80 bodov iba päť krajín, pričom pred desiatimi rokmi ich bolo 12. Nedávny pokles v demokraciách s vysokým skóre podľa TI ukazuje, že „riziko korupcie môže vzrásť aj tam, kde vyzerali inštitúcie predtým bezpečne“.
„Obzvlášť znepokojujúci je trend, na základe ktorého zaznamenávajú demokracie zhoršovanie vnímaného korupčného prostredia - od Spojených štátov (64 bodov), Kanady (75 bodov) a Nového Zélandu (81 bodov) až po rôzne časti Európy, ako Spojené kráľovstvo (70 bodov), Francúzsko (66 bodov) a Švédsko (80 bodov),“ uviedla TI.
Najhoršie výsledky v rámci štátov Európskej únie dosiahli Bulharsko a Maďarsko - obe získali 40 bodov (84. miesto). Slovensko sa so ziskom 48 bodov umiestnilo v rebríčku na 61. mieste, čo je medziročný pokles o dve miesta.
„Vo väčšine plnohodnotných autokracií sveta, ako je Venezuela (10 bodov) a Azerbajdžan (30 bodov), je korupcia systematická a prejavuje sa na každej úrovni,“ konštatuje organizácia.
TI poznamenala, že v minulom roku došlo k nárastu protestov vedených generáciou Z, keď mladí ľudia v krajinách s nízkym skóre CPI, ako Srbsko (33 bodov) či Peru (30 bodov), vyšli do ulíc a žiadali opatrenia a zodpovednosť od svojich vlád. V Nepále (34 bodov) a Madagaskare (25 bodov) došlo v dôsledku protestov k pádu vlád.
V takmer dvoch tretinách krajín, ktorých skóre CPI od roku 2012 významne kleslo, sa podľa nej objavil „znepokojujúci trend obmedzovania slobody prejavu, združovania a zhromažďovania“.
Niektoré štáty vplývajú podľa TI na úroveň korupcie aj za hranicami ich územia. Uviedla pritom príklad Ruska (22 bodov; 157. miesto), ktoré vlády iných štátov obviňovali zo zasahovania do ich volieb šírením dezinformácií a kupovaním hlasov.
Nebezpečný signál vysiela aj zastavenie uplatňovania Zákona o zahraničných korupčných praktikách (FCPA) - zákona proti podplácaniu zahraničných politikov americkými firmami zo strany vlády prezidenta USA Donalda Trumpa, uvádza TI. Politická klíma v USA sa podľa organizácie už viac ako desať rokov zhoršuje - v najnovšom rebríčku klesli Spojené štáty historicky najnižšie (29. miesto).
Pokrok však zaznamenala napríklad Ukrajina, ktorá získala 36 bodov (104. miesto). TI tvrdí, že mobilizácia občianskej spoločnosti pomohla ochrániť protikorupčné inštitúcie, ktoré sa v roku 2025 dostali pod tlak, aby mohli naďalej pracovať nezávisle. Poukázala však aj na škandály v oblasti verejného obstarávania a obranného sektora, čo podľa nej poukazuje na pretrvávajúce riziko korupcie na vysokej úrovni.
V prípade Ukrajiny je však pozitívum to, že sa takéto škandály odhaľujú. To svedčí o tom, že nová „protikorupčná architektúra Ukrajiny“ prináša výsledky, uviedla organizácia.
TI vo svojej správe prináša tiež odporúčania zamerané na boj proti korupcii. Patrí medzi napríklad zabezpečenie nezávislých, transparentných a dostupných justičných inštitúcií, boj proti neprípustnému vplyvu na politické rozhodnutia, ľuďom poškodeným korupciou sa musí zabezpečiť prístup k spravodlivosti, ďalej je to podpora občianskeho sektora a hlásení o boji proti korupcii, ako aj predchádzanie, odhaľovanie a trestanie rozsiahlej korupcie a nelegálnych finančných tokov.