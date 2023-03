Transparency International v Rusku dali medzi nežiaduce organizácie

Moskva/Londýn 6. marca (TASR) - Prokuratúra Ruskej federácie vyhlásila medzinárodnú protikorupčnú organizáciu Transparency International za "nežiaducu" na území Ruska. V pondelok to uviedla britská stanica BBC, informuje TASR.



Podľa tlačovej služby prokuratúry toto rozhodnutie padlo kvôli tomu, že Transparency International "zasahuje do vnútorných záležitostí Ruska, čo predstavuje hrozbu pre základy ústavného poriadku a bezpečnosť Ruskej federácie".



"Aktivity tejto organizácie jednoznačne presahujú deklarované ciele a zámery," tvrdí prokuratúra.



Zákon o tzv. nežiaducich organizáciách bol v Rusku prijatý v roku 2015. Generálnej prokuratúre dal právo prideliť príslušný štatút akejkoľvek zahraničnej alebo medzinárodnej mimovládnej organizácii, ak príslušný rezort rozhodne, že jej činnosť ohrozuje "základy ústavného poriadku, obranyschopnosť alebo bezpečnosť Ruska".



K marcu tohto roku bolo do ruského registra "nežiaducich" organizácií zaradených 75 subjektov.