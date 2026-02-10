Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Transparency International:Maďarsko je najskorumpovanejšou krajinou EÚ

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Vo vnímaní korupcie Maďarsko od roku 2018 buď stagnuje, alebo klesá o jeden až dva body ročne.

Autor TASR
Budapešť 10. februára (TASR) - Maďarsko sa už štvrtý rok po sebe umiestnilo na poslednom mieste v rámci Európskej únie (EÚ) v rebríčku vnímania korupcie, ktorý v utorok zverejnila centrála Transparency International (TI) v Berlíne. Upozornil na to server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Maďarsko získalo v indexe vnímania korupcie (CPI) za rok 2025 iba 40 bodov zo 100 možných. Medziročne ide o zhoršenie o jeden bod. Platí pritom, že čím vyššie je skóre, tým je v krajine korupcia menšia.

Rovnaký počet bodov ako Maďarsko získalo vlani aj Bulharsko a spolu tak patria medzi najskorumpovanejšie krajiny EÚ. Na chvoste Únie sa nachádza tiež Rumunsko so 45 bodmi.

Vo vnímaní korupcie Maďarsko od roku 2018 buď stagnuje, alebo klesá o jeden až dva body ročne. Na dno rebríčka EÚ sa krajina prvýkrát prepadla v roku 2020.

Ku krajinám s najmenšou mierou korupcie na svete patrí opäť Dánsko s 89 bodmi, Fínsko (88) a Singapur (84). Naopak, na chvoste zostávajú Južný Sudán a Somálsko (spoločne na 181. pozícii) a Venezuela (180. miesto). Z európskych štátov sa najhoršie umiestnilo Rusko (157. miesto), s korupciou sa stále borí aj Ukrajina (104. miesto).

Z postkomunistických krajín sa dlhodobo najvyššie drží Estónsko, ktoré figuruje v súčasnosti na 12. pozícii na svete. Z Vyšehradskej štvorky sú pred Slovenskom (61. miesto) Česko, ktoré sa medziročne posunulo zo 46. na 39. pozíciu a Poľsko na 52. mieste. V rámci EÚ sa k dlhodobo poslednému Maďarsku (84. miesto) pridružilo vlani aj Bulharsko.
