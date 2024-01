Transparency International: Ukrajina si v indexe korupcie polepšila

Berlín 30. januára (TASR) - Ukrajina si polepšila v Indexe vnímania korupcie (CPI) za rok 2023, Rusko si naopak pohoršilo a dosiahlo svoj vôbec najhorší výsledok za dlhé roky. CPI každoročne zostavuje mimovládna organizácia Transparency International (TI), pričom posudzuje dovedna 180 krajín, upozorňuje TASR podľa stanice Sky News.



Ukrajina sa v CPI za rok 2023 umiestnila na 104. mieste, rok predtým to bolo 116. miesto. V hodnotení z celkovo možných 100 bodov získala 36, čo je o tri body viac ako o rok skôr. So stúpajúcim bodovým hodnotením sa krajina považuje za menej skorumpovanú.



Rusko sa umiestnilo na 141. mieste CPI, kam kleslo zo 137. miesta spred roka. Získalo len 26 bodov, čo je najnižšie bodové skóre za ostatných 11 rokov.



Potláčanie korupcie na Ukrajine patria medzi základné požiadavky EÚ aj NATO, do ktorých sa Kyjev snaží vstúpiť.



Slovensko dosiahlo v aktuálnom CPI za rok 2023 47. miesto, čo je historicky najlepší výsledok. Umiestnilo sa tak rovnako ako susedné Poľsko, pre ktoré to však bol najhorší výsledok za desaťročie a oproti predošlému roku prepad o dve miesta, informuje agentúra PAP. Obe krajiny dosiahli 54 bodov.



Susedné Česko je v CPI na 41. priečke (so skóre 57) a Maďarsko sa už po druhýkrát za sebou stalo najhoršie umiestnenou krajinou z Európskej únie a skončilo až na 76. mieste (so skóre 42).



Najlepšie hodnotenie v CPI získali už tradične Dánsko, Fínsko, Nový Zéland a Nórsko. Naopak na posledných priečkach korupčného indexu sa umiestnili krízami zmietané štáty vrátane Sýrie, Venezuely a celkom posledného Somálska. Najnižšie skóre ako región dosiahla subsaharská Afrika, a to aj napriek pokroku v niektorých štátoch.