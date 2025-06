Transrodoví väzni v USA musia naďalej dostávať hormonálnu terapiu

Washington 4. júna (TASR) - Federálne väznice v Spojených štátoch musia pokračovať v poskytovaní hormonálnej terapie pre transrodových väzňov, rozhodol v utorok americký sudca. Verdikt vyniesol v reakcii na dekrét prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorým takúto lekárku starostlivosť prerušil. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.



Sudca Royce Lamberth uviedol, že transrodoví väzni, ktorí podali žalobu s cieľom zablokovať Trumpovo nariadenie, sa snažia zmierniť osobné utrpenie spôsobené svojou pohlavnou dysfóriou. Podľa sudcu Federálny úrad pre väznice (BoP) nepopiera, že táto porucha môže spôsobiť vážne vedľajšie účinky vrátane depresie, úzkosti a samovražedných myšlienok. AP pripomína, že BoP poskytuje hormonálnu liečbu viac ako 600 väzňom s diagnózou pohlavnej dysfórie.



„Vzhľadom na prevažne osobné motívy žalobcov podstúpiť starostlivosť v súvislosti so zmenou pohlavia neposkytujú ani BoP, ani dekrét žiadne seriózne vysvetlenie, prečo by sa s liečbou, na ktorú sa nariadenie vzťahuje... malo zaobchádzať inak ako s akýmkoľvek iným zásahom v oblasti duševného zdravia,“ uviedol Lamberth.



Trumpov dekrét požadoval, aby BoP prehodnotil lekársku starostlivosť poskytovanú väzňom tak, aby sa federálne finančné prostriedky nevynakladali „na účely prispôsobenia vzhľadu väzňa opačnému pohlaviu“.



Americký prezident BoP dekrétom tiež nariadil, aby zabezpečil, že „muži nebudú zadržiavaní v ženských väzniciach“. Ešte vo februári však Lamberth odsúhlasil, aby väzenské úrady dočasne zablokovali presun troch uväznených transrodových žien do mužských zariadení a ukončili ich prístup k hormonálnej terapii.