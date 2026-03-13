Tranzit cez Hormuzský prieliv v marci klesol na 77 lodí z 1229
Autor TASR
Londýn 13. marca (TASR) - Britská spoločnosť Lloyd's List Intelligence, ktorá sa zameriava na námorne spravodajstvo, v piatok uviedla, že v marci doposiaľ preplávalo Hormuzským prielivom len 77 lodí. Výrazný pokles nastal po narušení dopravy konfliktom na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Lloyd's List Intelligence ozrejmila, že za rovnaké obdobie (od 1. do 11. maca) preplávalo vlani prielivom 1229 plavidiel. Podľa spoločnosti patrila viac ako polovica tankerov a prepravcov plynu zo spomínaných 77 lodí k tzv. tieňovej flotile, určenej na obchádzanie medzinárodných sankcií, ktorá sa zvyčajne spája s Ruskom a Iránom. Poväčšine ide o staré loď v zlom stave, ktoré nemajú adekvátne poistenie a ich vlastníctvo je nejasné.
Plavidlá napojené na Irán tvoria 26 percent prechodov cez Hormuz, nasledujú Grécko s 13 percentami a Čína s 12 percentami. „Hlavným záverom je, že... Irán stále exportuje,“ povedala vedúca analytička spoločnosti Bridget Diakunová.
Podľa britskej agentúry Maritime Trade Operations bolo od začiatku marca napadnutých alebo hlásilo incidenty 20 komerčných plavidiel vrátane deviatich ropných tankerov.
Agentúra AFP osobitne napočítala okolo 40 plavidiel, ktoré preplávali Hormuzský prieliv od začiatku konfliktu, pričom zohľadnila len tie, ktoré mali zapnutý automatický identifikačný systém AIS.
Iránske Revolučné gardy prakticky uzavreli Hormuzský prieliv, ktorý hraničí s Iránom a cez ktorý prechádza 20 percent svetových dodávok ropy. Nový najvyšší predstaviteľ Iránu ajatolláh Modžtabá Chameneí vo štvrtok vyhlásil, že „sa rozhodne musí použiť páka v podobe blokády Hormuzského prielivu“. Cieľom tejto stratégie je poškodiť globálnu ekonomiku a vytvoriť tak tlak na Spojené štáty, ktoré spolu s Izraelom začali konflikt na Blízkom východe 28. februára.
