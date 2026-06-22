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Tranzit Hormuzským prielivom pokračuje napriek oznámeniu o zatvorení
Prezidenti USA a Iránu v stredu (17. júna) podpísali tzv. memorandum o porozumení, ktoré má viesť k ukončeniu vojny na Blízkom východe.
Autor TASR
Paríž 22. júna (TASR) - Lodná doprava v Hormuzskom prielive v pondelok naďalej prebiehala rýchlejším tempom než pred podpísaním rámcovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom, a to napriek oznámeniu Teheránu o opätovnom zatvorení kľúčovej vodnej cesty. Vyplýva to z údajov monitorovacích spoločností, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Prezidenti USA a Iránu v stredu (17. júna) podpísali tzv. memorandum o porozumení, ktoré má viesť k ukončeniu vojny na Blízkom východe. V priebehu 60 dní majú vyjednávači vypracovať finálnu mierovú dohodu.
Firma Kpler v pondelok popoludní informovala, že zaznamenala 15 tranzitov lodí prevážajúcich komodity. Táto frekvencia je porovnateľná so štvrtkom a sobotou, keď sa počet prechodov priblížil k 30 za deň. Hormuzským prielivom podľa AFP zrejme preplávalo najmenej päť ďalších plavidiel, ktoré firma Kpler nepotvrdila.
Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou cestou pre dodávky ropy a zemného plynu z oblasti Perzského zálivu, bol fakticky zablokovaný počas vojenského konfliktu, ktorý sa začal 28. februára americkými a izraelskými útokmi na Irán.
Teherán súhlasil s jeho opätovným sprístupnením na základe predbežnej dohody, ktorú podpísali americký prezident Donald Trump a jeho iránsky náprotivok Masúd Pezeškiján, a lodná doprava v prielive sa začala obnovovať.
V sobotu však Irán oznámil, že Hormuzský prieliv znova uzatvára v dôsledku izraelských útokov v Libanone. Odvtedy sa Teherán a Washington podľa AFP dohodli na mechanizmoch o ukončení bojov v Libanone a zabezpečení prielivu.
Obe strany podľa katarských a pakistanských sprostredkovateľov súhlasili so zriadením komunikačného kanála s cieľom predísť nedorozumeniam a zabezpečiť tak bezpečný prechod komerčných plavidiel cez Hormuzským prieliv, uviedla AFP.
„Napriek neistote ohľadom rokovaní medzi USA a Iránom bol Hormuzský prieliv cez víkend prechodný,“ napísal na sieti X hovorca spoločnosti Kpler Nikos Pothitakis. Niektoré lode podľa neho obnovili plavbu s vypnutými transpondérmi.
Prezidenti USA a Iránu v stredu (17. júna) podpísali tzv. memorandum o porozumení, ktoré má viesť k ukončeniu vojny na Blízkom východe. V priebehu 60 dní majú vyjednávači vypracovať finálnu mierovú dohodu.
Firma Kpler v pondelok popoludní informovala, že zaznamenala 15 tranzitov lodí prevážajúcich komodity. Táto frekvencia je porovnateľná so štvrtkom a sobotou, keď sa počet prechodov priblížil k 30 za deň. Hormuzským prielivom podľa AFP zrejme preplávalo najmenej päť ďalších plavidiel, ktoré firma Kpler nepotvrdila.
Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou cestou pre dodávky ropy a zemného plynu z oblasti Perzského zálivu, bol fakticky zablokovaný počas vojenského konfliktu, ktorý sa začal 28. februára americkými a izraelskými útokmi na Irán.
Teherán súhlasil s jeho opätovným sprístupnením na základe predbežnej dohody, ktorú podpísali americký prezident Donald Trump a jeho iránsky náprotivok Masúd Pezeškiján, a lodná doprava v prielive sa začala obnovovať.
V sobotu však Irán oznámil, že Hormuzský prieliv znova uzatvára v dôsledku izraelských útokov v Libanone. Odvtedy sa Teherán a Washington podľa AFP dohodli na mechanizmoch o ukončení bojov v Libanone a zabezpečení prielivu.
Obe strany podľa katarských a pakistanských sprostredkovateľov súhlasili so zriadením komunikačného kanála s cieľom predísť nedorozumeniam a zabezpečiť tak bezpečný prechod komerčných plavidiel cez Hormuzským prieliv, uviedla AFP.
„Napriek neistote ohľadom rokovaní medzi USA a Iránom bol Hormuzský prieliv cez víkend prechodný,“ napísal na sieti X hovorca spoločnosti Kpler Nikos Pothitakis. Niektoré lode podľa neho obnovili plavbu s vypnutými transpondérmi.