Trasovacia aplikácia poslala do karantény státisíce pracovníkov

Londýn 22. júla (TASR) - Britské supermarkety, veľkoobchody a dopravcovia majú problém zaručiť neprerušované dodávky potravín a pohonných hmôt po tom, čo štátna trasovacia aplikácia odporučila státisícom zamestnancov absolvovať desaťdňovú domácu karanténu. Uviedla to vo štvrtok agentúra Reuters.



Aplikácia, ktorá používateľa upozorní, ak prišiel do kontaktu s pozitívne testovanou osôb, poslala do karantény podľa najnovších údajov v týždni končiacom 14. júlom v Anglicku a Walese takmer 619.000 ľudí, čím došlo k výraznému narušeniu dodávateľských reťazcov. Nedostatok pracovníkov hlásia aj pohostinstvá, sektor výroby a médiá. Mnoho ľudí si preto aplikáciu radšej vymazalo z telefónu.



Médiá situáciu pomenovali "pingdémia" podľa zvuku, ktorý smartfón vydá, keď trasovacia aplikácia vyhodnotí, že jej používateľ by mal ísť do domácej karantény.



Britská vláda trvá na dôležitosti aplikácie pri prevencii šírenia nového koronavírusu, zároveň však niektorým pracovníkom v kritickej infraštruktúre umožnila pracovať napriek tomu, že podľa nej prišli do kontaktu s pozitívne testovanou osobou.



Titulné strany britských novín sú plné záberov prázdnych supermarketových regálov. Potraviny sú však v Londýne bežne dostupné, konštatovali redaktori agentúry Reuters s tým, že niektoré obchody nemajú balenú vodu či iné nealkoholické nápoje, ako aj šaláty a mäsové výrobky.



Ssieť Sainsbury's uviedla, že jej zákazníci by mali dostať všetko, čo potrebujú, i keď možno nie každú značku, na ktorú sú zvyknutí. Sieť supermarketov Iceland už zatvorila niektoré prevádzky pre nedostatok zamestnancov. Ropná spoločnosť British Petroleum (BP) tiež zatvorila niektoré svoje čerpacie stanice z dôvodu výpadkov v dodávkach paliva spôsobených nedostatkom vodičov cisterien.



"Situácia nás veľmi znepokojuje", povedal pre televíziu Sky News britský minister obchodu Kwasi Kwarteng.



Britské potravinové dodávateľské reťazce sú "na pokraji kolapsu", pretože karanténa veľkého počtu ľudí prehĺbila už aj tak kritický nedostatok pracovných síl, uviedla v stredu Britská asociácia spracovateľov mäsa (BMPA).



Denné prírastky nakazených koronavírusom v Británii už mesiac stúpajú. V stredu pribudlo 44.000 novoinfikovaných. Podľa vlády je však nápor na nemocnice zatiaľ nízky.



V Británii doteraz zaočkovali najmenej jednou dávkou vakcíny proti COVID-19 už 87 percent všetkých dospelých obyvateľov, pričom obe dávky dostalo 68 percent.