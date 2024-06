Trať v Pardubiciach je po nehode vlakov obnovená v plnom rozsahu

Praha 7. júna (TASR) - Doprava na železničnej trati v Pardubiciach, kde sa v stredu v noci zrazili dva vlaky, je už v plnom rozsahu obnovená. V piatok to na sociálnej sieti X uviedol generálny riaditeľ českej Správy železníc Jiří Svoboda. Zvyšok vraku najpoškodenejšieho vagónu odstránia v pondelok, informuje spravodajkyňa TASR.



"Prevádzka na trati v Pardubiciach je obnovená! Prvý vlak pôjde obmedzenou rýchlosťou 50 km/h, ďalší už plnou traťovou rýchlosťou," oznámil Svoboda.



Na likvidáciu poškodených vlakov nasadili podľa jeho slov všetky dostupné sily, ktoré pracovali nepretržite od stredajšej nehody. "Vďaka ich profesionálnemu zásahu je trať opäť v prevádzke vo veľmi krátkom čase," dodal.



Zvyšok prvého vagóna expresného vlaku, ktorý bol najviac poškodený, posunuli hasiči nabok. V pondelok ho úplne odstráni špecializovaná firma pomocou hydraulických nožníc, ktoré zvyšok súpravy rozstrihajú. Aby sa potrebná technika mohla dostať čo najbližšie k miestu nehody, musia hasiči podľa stanice ČT24 rozobrať blízku protihlukovú stenu.



K tragickej nehode došlo v stredu pred polnocou pri novej stanici Pardubice - centrum. S nákladným vlakom sa tam čelne zrazil expresný vlak spoločnosti RegioJet, ktorý smeroval do Košíc a ďalej do ukrajinského Čopu. Pri nehode zomreli štyria ľudia a takmer 30 sa ich zranilo. Medzi obeťami boli dve Slovenky a dvaja ukrajinskí občania. Štyri Slovenky pri nehode utrpeli zranenia.



Škoda podľa odhadov Železničnej inšpekcie presiahne 110 miliónov korún (takmer 4,5 milióna eur). Príčiny nehody vyšetruje česká železničná inšpekcia a vyšetrovanie začala aj polícia na základe podozrenia z trestného činu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)