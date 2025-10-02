< sekcia Zahraničie
Travička z Austrálie sa odvolá proti doživotnému trestu
Sydney 2. októbra (TASR) - Austrálčanka, ktorá bola odsúdená za zabitie troch ľudí jedovatými hubami, sa proti verdiktu súdu odvolá. Súdu to vo štvrtok oznámil právnik odsúdenej Erin Pattersonovej, informovala agentúra AFP.
Táto 50-ročná žena bola odsúdená na doživotie s možnosťou podmienečného prepustenia za to, že v roku 2023 počas obeda vo svojom dome naservírovala svojim svokrovcom Gail a Donaldovi Pattersonovcom a Gailinej sestre Heather Wilkinsonovej otrávený pokrm. Podľa súdu sa chcela pokúsiť zabiť aj manžela Heather, Iana.
Pattersonová z Leongathu neďaleko Melbourne na juhovýchode Austrálie hosťom servírovala hovädzí Wellington. Ide o anglický pokrm zo sviečkovej, ktorá je zapečená v lístkovom ceste s hubovou plnkou.
Hostia do 12 hodín po požití jedla dostali hnačku, vracali a nakoniec skončili v nemocnici. Po takmer dvoch mesiacoch v zdravotníckom zariadení prežil iba Pattersonov strýko Ian.
