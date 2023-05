Treba odstrániť rozpory pri implementácii dohody o obilí, tvrdia Rusi

Moskva 17. mája (TASR) — Po opätovnom predĺžení platnosti dohody o vývoze ukrajinského obilia cez prístavy v Čiernom mori bude pokračovať práca na problémových otázkach. V stredu to uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová, informuje TASR na základe správy agentúr AFP a RIA Novosti.



"Náš názor na istanbulskú dohodu z roku 2022 sa nezmenil. Rozpory v jej implementácii by sa mali čo najskôr napraviť," povedala Zacharovová na brífingu. „Vychádzame z potreby implementovať parametre, ktoré sme deklarovali a na ktorých sme sa spoločne dohodli," dodala.



Dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou o vývoze ukrajinského obilia a ďalších komodít cez Čierne more sprostredkovali vlani v júli Turecko a OSN. Dohoda pomohla znížiť ceny potravín vo svete, ktoré stúpli v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. V rámci dohody sa z Ukrajiny vyviezlo už viac než 30 miliónov ton obilia a poľnohospodárskych produktov.



Moskva vlani v novembri súhlasila s predĺžením dohody o 120 dní, v marci odobrila predĺženie iba o 60 dní. Až dosiaľ Moskva namietala voči predĺženiu dohody po 18. máji a žiadala odstránenie prekážok, ktoré bránia vývozu obilia a hnojív z Ruska.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu oznámil, že Rusko súhlasilo s predĺžením platnosti dohody o dva mesiace, teda do 18. júla.