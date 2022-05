Ruský opozičný politik Milov: Treba otvoriť tretí front voči Putinovi

Viedeň/Moskva 26. mája (TASR) - Tri mesiace od začiatku vojny na Ukrajine možno pozorovať, že režim ruského prezidenta Vladimira Putina je preťažený. Myslí si to bývalý námestník ruského ministra energetiky a súčasný predstaviteľ tamojšej opozície žijúci v exile Vladimir Milov. Podľa neho sú v súčasnosti otvorené dva fronty vojny. Okrem vojenskej podpory Ukrajine a sankciám voči Rusku treba podľa neho otvoriť ešte pomyselný tretí front, ktorý by prispel k zmene vnímania Putinovej politiky v samotnom Rusku. To by podľa neho mohlo predznamenať koniec tamojšieho režimu. TASR informácie prevzala od agentúry APA.



"To, čo momentálne vidíme, nie je vojna medzi Ruskom a Ukrajinou. Ide o pokus Vladimira Putina zmeniť celosvetový poriadok," povedal Milov v stredu večer na podujatí Rakúskeho inštitútu pre európsku a bezpečnostnú politiku (AIES) vo Viedni.



Putinovi ide podľa Milova o "oživenie práva najsilnejších". Šéf Kremľa chce – domnieva sa Milov – dosiahnuť, aby prekresľovanie hraníc štátov bolo "bežnou rutinou" veľmocí. Ruský opozičný politik preto odmietol názor niektorých komentátorov, že s Putinom treba dosiahnuť dohodu za každú cenu a treba mu dať, čo chce.



"Akékoľvek uznanie ruských územných ziskov na Ukrajine by bolo cynické. To by Putina povzbudilo ísť ešte ďalej," myslí si exilový opozičný predstaviteľ.



Milov – spolupracovník väzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného – označil sankcie, ktorými Západ reagoval na vojnu proti Ukrajine, za "veľmi účinné". Ocenil aj rozhodnutie západných firiem ukončiť svoje pôsobenie v Rusku. "Potrebujeme však viac," dodal.



"Putinov systém nebol pripravený odolať takejto úrovni ekonomického tlaku. Avšak hlavným faktorom nádeje, že sa Putinov útok podarí odraziť, je ukrajinský odpor a statočnosť Ukrajincov," uviedol Milov. Podľa neho veľká časť ruského obyvateľstva nedostáva pravdivé informácie o dianí na Ukrajine. Milov preto považuje za dôležité "otvoriť tretí front" proti Putinovi, ktorého cieľom by bola zmena verejného vnímania krokov šéfa Kremľa a jeho politiky v samotnom Rusku.



"Skôr či neskôr budeme úspešní," povedal Milov s odkazom na nedávne prieskumy verejnej mienky v Rusku. Konkrétne hovoril o klesajúcej dôvere Rusov v ruské štátne médiá. Milov však počas diskusie vo Viedni zdôraznil, že neverí v možnosť štátneho prevratu.



"Skôr predpokladám, že Putinova autorita (v očiach Rusov) klesne, a to sa pravdepodobne stane rýchlo," vysvetlil.



Opozičný politik zároveň dodal, že nebude stačiť len povedať, že "za všetko môže Putin". Rusko bude podľa Milova potrebovať rovnakú "sebareflexiu ako Nemecko po druhej svetovej vojne".