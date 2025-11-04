< sekcia Zahraničie
Trenčiansky kraj už nebude financovať niektoré spoje v Myjave
TSK zruší napríklad linku číslo 303410 na trase Myjava - Bratislava a nahradí ju železničnou dopravou. Argumentom je, že spoj vyrába ročnú stratu vo výške 250.000 eur.
Autor TASR
Myjava 4. novembra (TASR) - Od januára 2026 nastanú v autobusovej doprave zmeny, Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) už nebude financovať niektoré vnútromestské spoje. Od januára sa o ne majú postarať miestne samosprávy. Táto reorganizácia autobusovej dopravy sa dotkne aj Myjavského okresu. Pôjde o spoje, ktoré začínajú a končia výlučne na Myjave. Niektoré spoje budú zase zrušené a nahradené. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.
Ozrejmil, že vedenie mesta Myjava oslovilo aj TSK so žiadosťou o informáciu, ako by mali vyzerať nové cestovné poriadky - najmä tie týkajúce sa Záhoria, Senice aj spojenia do Bratislavy - a do návrhu rozpočtu na rok 2026 zapracovalo sumu vo výške 50.000 eur na prípadné riešenie vnútromestských spojov v lokalitách a časoch, ktoré by zostali po ukončení objednávky zo strany TSK nepokryté, ale podľa dopravných štatistík by bolo potrebné ich riešiť.
Čo sa týka Myjavy, zmeny sa dotknú napríklad spojov obsluhujúcich lokality U Vankov, U Junasov a zastávky pri Nemocnici s poliklinikou Myjava, na železničnej stanici Myjava, na hornom autobusovom nástupišti na Novomestskej ulici či pri podniku na Brezovskej ulici. V súvislosti s riešením situácie prebehlo niekoľko rokovaní na úrovni samospráv aj TSK.
TSK zruší napríklad linku číslo 303410 na trase Myjava - Bratislava a nahradí ju železničnou dopravou. Argumentom je, že spoj vyrába ročnú stratu vo výške 250.000 eur. Autobusová zastávka pri železničnej stanici Myjava bude obsluhovaná linkou zo smeru Brezová pod Bradlom. Spoje, ktoré sa dali prispôsobiť odchodom a príchodom vlakov, boli upravené a určité autobusové spojenie smerom do Bratislavy by mal zabezpečovať zmluvný dopravca Trnavského samosprávneho kraja Arriva.
Obmedzenie financovania vnútromestských spojov sa dotkne napríklad aj miest Dubnica nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Ilava a Stará Turá. Niektoré zmeny majú začať platiť už od 14. decembra s prechodným obdobím do konca roka a pokračovať budú v prvom polroku 2026. Cieľom tejto koncepcie je podľa vyššieho územného celku najmä efektivita. Podľa zástupcov TSK je totiž súčasný stav ekonomicky neudržateľný. Podrobné informácie o konkrétnych spojoch týkajúcich sa Myjavy možno nájsť na webe mesta.
Ozrejmil, že vedenie mesta Myjava oslovilo aj TSK so žiadosťou o informáciu, ako by mali vyzerať nové cestovné poriadky - najmä tie týkajúce sa Záhoria, Senice aj spojenia do Bratislavy - a do návrhu rozpočtu na rok 2026 zapracovalo sumu vo výške 50.000 eur na prípadné riešenie vnútromestských spojov v lokalitách a časoch, ktoré by zostali po ukončení objednávky zo strany TSK nepokryté, ale podľa dopravných štatistík by bolo potrebné ich riešiť.
Čo sa týka Myjavy, zmeny sa dotknú napríklad spojov obsluhujúcich lokality U Vankov, U Junasov a zastávky pri Nemocnici s poliklinikou Myjava, na železničnej stanici Myjava, na hornom autobusovom nástupišti na Novomestskej ulici či pri podniku na Brezovskej ulici. V súvislosti s riešením situácie prebehlo niekoľko rokovaní na úrovni samospráv aj TSK.
TSK zruší napríklad linku číslo 303410 na trase Myjava - Bratislava a nahradí ju železničnou dopravou. Argumentom je, že spoj vyrába ročnú stratu vo výške 250.000 eur. Autobusová zastávka pri železničnej stanici Myjava bude obsluhovaná linkou zo smeru Brezová pod Bradlom. Spoje, ktoré sa dali prispôsobiť odchodom a príchodom vlakov, boli upravené a určité autobusové spojenie smerom do Bratislavy by mal zabezpečovať zmluvný dopravca Trnavského samosprávneho kraja Arriva.
Obmedzenie financovania vnútromestských spojov sa dotkne napríklad aj miest Dubnica nad Váhom, Bánovce nad Bebravou, Ilava a Stará Turá. Niektoré zmeny majú začať platiť už od 14. decembra s prechodným obdobím do konca roka a pokračovať budú v prvom polroku 2026. Cieľom tejto koncepcie je podľa vyššieho územného celku najmä efektivita. Podľa zástupcov TSK je totiž súčasný stav ekonomicky neudržateľný. Podrobné informácie o konkrétnych spojoch týkajúcich sa Myjavy možno nájsť na webe mesta.