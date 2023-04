Trepovová: Priniesla som sošku, ktorá pri výbuchu zabila blogera

Moskva 3. apríla (TASR) - Daria Trepovová, zadržaná v Rusku v súvislosti s nedeľňajšou explóziou v kaviarni v Petrohrade, na výsluchu v pondelok potvrdila, že priniesla sošku obsahujúcu výbušné zariadenie, ktoré zabilo popredného ruského blogera Vladlena Tatarského, aktívneho podporovateľa ruskej vojny na Ukrajine. Trepovovej slová zachytáva video zverejnené ruským ministerstvo vnútra. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Priniesla som sošku, ktorá vybuchla," povedala Trepovová na videu, zverejnenom po jej zatknutí. Na otázku, kto jej sošku dal, zareagovala, že to povie "neskôr".



Rusko v pondelok vyhlásilo, že "teroristický útok" zorganizovala Ukrajina s pomocou podporovateľov uväzneného kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Pri explózii utrpelo zranenia vyše 30 ľudí, z nich desiati vážne.



Ruskí vyšetrovatelia zadržali 26-ročnú Trepovovú, ktorá je údajne napojená na Navaľného, a vo zverejnenom videu počuť, ako vraví, že sošku doniesla do kaviarne ona.



Ukrajina pripísala incident zápasom na domácej scéne Ruska.



"Teroristický útok naplánovali ukrajinské bezpečnostné služby s pomocou agentov pracujúcich pre takzvanú Protikorupčnú nadáciu," uviedol ruský protiteroristický výbor. Narážal tým na Navaľného zakázanú organizáciu.



Hovorkyňa Navaľného nadácie Kira Jarmyšová tieto obvinenia odmietla. "Alexej bude čoskoro súdený za extrémizmus. Hrozí mu 35 rokov. Kremeľ si povedal: 'Je to vynikajúce, že môžeme pridať aj obvinenie z terorizmu,'" uviedla Jarmyšová.



Ruská štátna tlačová agentúra RIA Novosti informovala, že Trepovovú už v minulosti zadržali na desať dní, a to za účasť na proteste 25. februára 2022, teda deň po spustení invázie Ruska na Ukrajinu.