Trest pre útočníka z múzea Tate Modern je spravodlivý, vyhlásil súd

Londýn 9. decembra (TASR) - Britský tínedžer Jonty Bravery, ktorý vlani v auguste zhodil malého francúzskeho chlapca z vyhliadkovej plošiny na desiatom poschodí múzea Tate Modern v Londýne, v stredu prehral na súde, kde sa snažil o skrátenie dĺžky svojho trestu vo väzení. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Braveryho právnici na odvolacom súde v centrálnom Londýne argumentovali, že doživotné väzenie s možnosťou prepustenia najskôr po 15 rokoch je za pokus o vraždu príliš veľa.



Traja sudcovia však nesúhlasili a rozhodli, že takýto trest nie je "preukázateľne prehnaný ani v zásade nesprávny".



Braveryho (19) poslal súd v júni do väzenia za to, že malého šesťročného chlapca zhodil hlavou dolu z desiateho poschodia londýnskej galérie moderného umenia. Chlapec dopadol na strechu na piatom poschodí, ktorá sa nachádza o 30 metrov nižšie.



Malý Francúz, ktorý bol v Londýne na dovolenke spolu s rodinou, utŕžil život ohrozujúce zranenia - zlomeniny chrbtice, nohy a horných končatín a poranenie hlavy spolu skrvácaním do mozgu.



Napriek tomu prežil. Viac ako mesiac strávil v nemocnici v Británii, následne bol hospitalizovaný vo Francúzsku. Chlapcovu totožnosť nie je možné zverejniť vzhľadom na jeho vek.



Predsedajúca sudkyňa vyhlásila, že chlapec utrpel "trvalé a život meniace zranenia". Dodala, že Bravery predstavuje "vážne nebezpečenstvo pre verejnosť" a zrejme nikdy ho neprepustia.



Bravery, ktorý mal v čase spáchania zločinu 17 rokov, podal odvolanie preto, aby dosiahol súdny príkaz na prevoz z väznice do nemocnice pre duševné ťažkosti.



Tínedžer po svojom zatknutí povedal, že útočil preto, lebo mu jeho duševné problémy neliečili správne.



Vo veku päť rokov mu diagnostikovali poruchu autistického spektra a má poruchu osobnosti. Psychiatri na jeho súdnom procese tiež vyhlásili, že pravdepodobne má črty psychopata.



Jeho právnici sa nakoniec vzdali možnosti zaistiť mu príkaz na prevoz do nemocnice, keď konzultujúci psychiater povedal, že tínedžer si podľa všetkého privykol na väzenský systém.



Prokuratúra obhajovala výšku trestu s tým, že je spravodlivý, pretože trestný čin, ktorý sa stal pred zrakmi chlapcových rodičov a zdeseného davu ľudí, bol "mimoriadne bezcitný".



Braveryho obeť, malý Francúz, si ešte stále vyžaduje starostlivosť 24 hodín denne a rehabilitovanie.