Tretí december patrí Medzinárodnému dňu osôb so zdravotným postihnutím
Tento deň sa pripomína od roku 1992.
Autor TASR
New York 3. decembra (TASR) - Podporovať komunity inkluzívne pre osoby so zdravotným postihnutím s cieľom dosiahnuť sociálny pokrok je témou tohtoročného Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím (International Day of Persons with Disabilities - IDPD), ktorý pripadá na 3. decembra.
Tento deň sa pripomína od roku 1992. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov (VZ OSN) 13. decembra 2006 schválilo Dohovor OSN o právach osôb s postihnutím.
Generálny tajomník OSN António Guterres vo svojom posolstve zdôrazňuje, že hoci sú ľudia so zdravotným postihnutím výraznými aktérmi zmien a inovácií, stále musia čeliť diskriminácii. Cieľom tohto dňa je tak zvýšiť povedomie o zdravotnom postihnutí, podporiť práva a rovnosť, aby mali osoby so zdravotným postihnutím rovnaký prístup k vzdelávaniu, zamestnaniu, infraštruktúre, výrobkom a službám.
Z odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) vyplýva, že 15 percent svetovej populácie žije s určitou formou zdravotného postihnutia. V Európskej únii (EÚ) má určitú formu zdravotného postihnutia približne 24 percent obyvateľov starších ako 16 rokov. Podľa odhadov Eurostatu to predstavuje 107 miliónov ľudí alebo jedného zo štyroch dospelých v EÚ.
Tohtoročný medzinárodný deň nadväzuje na svetový summit o sociálnom rozvoji, ktorý sa konal začiatkom novembra v Dauhe. Politická deklarácia z katarskej metropoly pripomína, že pokrok v sociálnom rozvoji nie je možný bez úplného začlenenia osôb so zdravotným postihnutím. Napriek tomu majú tieto osoby vyššie riziko chudoby, obmedzený prístup k práci či nižšie mzdy.
V problematike zdravotne postihnutých sa významným stal rok 2008. Tretieho mája vstúpil do platnosti Dohovor OSN o právach osôb s postihnutím, ktorý legislatívne zaväzuje členské štáty, aby práva osôb so zdravotným postihnutím podporovali a chránili. Dohovor OSN o právach osôb s postihnutím prijalo VZ OSN koncom roka 2006. Vtedajší slovenský prezident Ivan Gašparovič ho podpísal 26. septembra 2007.
Dôležitým dátumom na Slovensku sa stal 25. jún 2010. V ten deň pre Slovensko nadobudol účinnosť Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím a jeho Opčný protokol - oba schválené Valným zhromaždením OSN 13. decembra 2006.
Európska komisia (EK) predstavila v marci 2021 ambicióznu stratégiu v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 až 2030. Cieľom tejto stratégie je zaistiť, aby sa osoby so zdravotným postihnutím v plnej miere zapájali do života spoločnosti, a to na rovnakom základe ako ostatní ľudia v EÚ aj mimo nej.
Európsky parlament (EP) organizuje Týždeň práv osôb so zdravotným postihnutím. Tento rok sa uskutoční od 1. do 5. decembra. Počas celého týždňa sa budú na pôde europarlamentu organizovať rôzne diskusie a semináre. Podobné podujatia organizujú rôzne inštitúcie, vrátane OSN.
