Tretí panel CoFoE zameraný na klímu a zdravie prebieha online

Brusel 19. novembra (TASR) - Organizátori Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) sú "povzbudení" vysokým počtom návštev mnohojazyčnej digitálnej platformy a schválenými témami. Uviedol to v piatok spravodajský portál EurActiv s odkazom na hovorcu konferencie. Rovnako v piatok sa formou online vstupov začal tretí tematický panel občianskych debát, zameraný na klímu, životné prostredie a zdravie.



Internetová stránka futureu.europa.eu funguje vo všetkých 24 národných jazykoch EÚ ako vôbec prvá platforma svojho druhu. Inštitúcie Únie tam pozývajú občanov zo všetkých 27 členských štátov, aby diskutovali o budúcnosti Európy, prichádzali s nápadmi a organizovali rôzne miestne podujatia.



"Cieľom viacjazyčnej digitálnej platformy je podporiť diskusiu medzi občanmi a zabezpečiť dostupnosť a transparentnosť konferencie. Platforma je otvorená pre všetkých občanov EÚ a boli by sme radi, keby svojimi nápadmi prispelo čo najviac z nich," uviedol hovorca CoFoE pre EurActiv.



Do piatku sa na platformu prihlásilo 179.513 ľudí, ktorí predložili 10.001 nápadov, zanechali 16.828 komentárov a dohodlo sa cez ňu 3899 podujatí. Podľa EurActivu počet účastníkov platformy možno považovať za "významný" vzhľadom na to, že národné médiá a politici sa konferencii príliš nevenujú.



Prieskum, ktorý organizátori CoFoE uskutočnili minulý týždeň na online stretnutí druhého občianskeho panelu, zameraného na demokraciu a hodnoty, naznačil, že iba tretina účastníkov o konferencii ako takej počula v médiách. Občianski účastníci CoFoE priznali, že majú preto obavy, či ich nápady a návrhy budú brať vážne poslanci Európskeho parlamentu, pred ktorých so svojimi závermi predstúpia.



Medzi najdiskutovanejšie témy na platforme patria klimatické zmeny a ochrana životného prostredia. Svoje návrhy a aktivity môžu predstavovať aj občania európskych krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.



Digitálna platforma je len jedným z prvkov konferencie. Medzitým prebiehajú aj práce súvisiace so štyrmi občianskymi panelmi, na ktoré bolo náhodne vybraných 800 občanov zo všetkých členských krajín EÚ.



Od piatku do nedele (19.11. – 21.11) sa uskutoční v poradí už tretí tematický panel občianskych debát. Hlavným témam – klíme, životnému prostrediu a zdraviu – sa bude prostredníctvom videokonferencie venovať 200 občanov, ktorí sa prvýkrát osobne stretli 1. až 3. októbra v Štrasburgu.



Cieľom víkendového online podujatia je prehĺbiť diskusie o témach tohto panelu, ktoré si účastníci vytýčili na prvom stretnutí, a pracovať na zostavení konkrétnych odporúčaní. Finálne odporúčania tohto panelu budú dokončené a schválené v treťom a poslednom kole, ktoré by sa malo konať formou fyzického zasadnutia začiatkom januára 2022 vo Varšave.



Ešte predtým by 20 "veľvyslancov" tohto občianskeho panelu malo v decembri v Štrasburgu predstaviť svoje závery pred poslancami Európskeho parlamentu, poslancami národných parlamentov a zástupcami Európskej komisie.



Na konci procesu občianske panely zozbierajú všetky nápady a výsledky, na ktorých sa ich účastníci dohodli ako na dôležitých pre budúcnosť Európy, a odošlú ich na posúdenie predsedom Európskej komisie, Európskej rady a Európskeho parlamentu.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)