< sekcia Zahraničie
Tretí proces s Weinsteinom za znásilnenie herečky skončil bez verdiktu
Tretí súdny proces sa týkal obvinenia, že Weinstein v roku 2013 v manhattanskom hoteli sexuálne napadol začínajúcu herečku Mannovú.
Autor TASR
New York 15. mája (TASR) — Aj v poradí tretí súdny proces s bývalým americkým filmovým producentom Harveyom Weinsteinom týkajúci sa obvinenia zo sexuálneho útoku na herečku Jessicu Mannovú sa v piatok v New Yorku skončil bez výsledku. Sudca Curtis Farber vyhlásil konanie za neplatné po tom, čo sa porota ani po troch dňoch nedokázala jednomyseľne zhodnúť na verdikte. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúry AFP a Reuters.
„Aj keď sme sklamaní, že konanie bolo vyhlásené za zmätočné, rešpektujeme porotný systém a úprimne ďakujeme všetkým porotcom za ich čas a obetavosť. Jessica Mannová takmer desať rokov bojovala za spravodlivosť," uviedol vo vyhlásení manhattanský okresný prokurátor Alvin Bragg.
Dodal, že žaloba teraz zvažuje, či pristúpi k ďalšiemu, v poradí štvrtému pokusu o otvorenie tohto bodu obžaloby.
Tretí súdny proces sa týkal obvinenia, že Weinstein v roku 2013 v manhattanskom hoteli sexuálne napadol začínajúcu herečku Mannovú. Obvinený bol zo znásilnenia tretieho stupňa. Producent vinu dlhodobo odmieta a jeho obhajoba argumentovala tým, že išlo o konsenzuálny, aj keď komplikovaný milenecký vzťah, čo dokazovala neskoršou e-mailovou komunikáciou obete.
Weinstein bol za tento čin pôvodne odsúdený na 23 rokov odňatia slobody už v roku 2020. Tento verdikt bol vnímaný ako prelomový úspech globálneho hnutia #MeToo. Odvolací súd však v apríli 2024 verdikt zrušil pre procesné chyby pôvodného sudcu, keďže ako dôkazy pripustil svedecké výpovede, ktoré neboli súčasťou obžaloby. Súd preto nariadil nový proces.
Opakovaný proces v júni 2025 priniesol verdikt o vine len v prípade asistentky producenta Mimi Haleyovej, ktorá Weinsteina obvinila, že ju v júli 2006 pod zámienkou pracovného stretnutia vylákal do svojho bytu v manhattanskej štvrti SoHo a tam ju násilím prinútil k orálnemu sexu. Pri obvineniach vznesených Mannovou sa vtedajšia porota ani na druhý pokus nedokázala zhodnúť.
To viedlo v apríli 2026 k otvoreniu tohto samostatného tretieho procesu, ktorý sa týkal len sexuálneho útoku na Mannovú.
Weinstein, bývalý spoluzakladateľ štúdia Miramax, napriek piatkovému rozhodnutiu sudcu zostáva vo väzení, kde si odpykáva 16-ročný trest odňatia slobody, ktorý mu v roku 2022 uložil súd v Los Angeles za znásilnenie ruskej herečky Jevgenije Černyšovej, voči čomu podal odvolanie.
Viac ako 80 žien Weinsteina od roku 2017 obvinilo zo sexuálneho obťažovania a zneužívania. Len zlomok prípadov sa však dostal aj na súd.
„Aj keď sme sklamaní, že konanie bolo vyhlásené za zmätočné, rešpektujeme porotný systém a úprimne ďakujeme všetkým porotcom za ich čas a obetavosť. Jessica Mannová takmer desať rokov bojovala za spravodlivosť," uviedol vo vyhlásení manhattanský okresný prokurátor Alvin Bragg.
Dodal, že žaloba teraz zvažuje, či pristúpi k ďalšiemu, v poradí štvrtému pokusu o otvorenie tohto bodu obžaloby.
Tretí súdny proces sa týkal obvinenia, že Weinstein v roku 2013 v manhattanskom hoteli sexuálne napadol začínajúcu herečku Mannovú. Obvinený bol zo znásilnenia tretieho stupňa. Producent vinu dlhodobo odmieta a jeho obhajoba argumentovala tým, že išlo o konsenzuálny, aj keď komplikovaný milenecký vzťah, čo dokazovala neskoršou e-mailovou komunikáciou obete.
Weinstein bol za tento čin pôvodne odsúdený na 23 rokov odňatia slobody už v roku 2020. Tento verdikt bol vnímaný ako prelomový úspech globálneho hnutia #MeToo. Odvolací súd však v apríli 2024 verdikt zrušil pre procesné chyby pôvodného sudcu, keďže ako dôkazy pripustil svedecké výpovede, ktoré neboli súčasťou obžaloby. Súd preto nariadil nový proces.
Opakovaný proces v júni 2025 priniesol verdikt o vine len v prípade asistentky producenta Mimi Haleyovej, ktorá Weinsteina obvinila, že ju v júli 2006 pod zámienkou pracovného stretnutia vylákal do svojho bytu v manhattanskej štvrti SoHo a tam ju násilím prinútil k orálnemu sexu. Pri obvineniach vznesených Mannovou sa vtedajšia porota ani na druhý pokus nedokázala zhodnúť.
To viedlo v apríli 2026 k otvoreniu tohto samostatného tretieho procesu, ktorý sa týkal len sexuálneho útoku na Mannovú.
Weinstein, bývalý spoluzakladateľ štúdia Miramax, napriek piatkovému rozhodnutiu sudcu zostáva vo väzení, kde si odpykáva 16-ročný trest odňatia slobody, ktorý mu v roku 2022 uložil súd v Los Angeles za znásilnenie ruskej herečky Jevgenije Černyšovej, voči čomu podal odvolanie.
Viac ako 80 žien Weinsteina od roku 2017 obvinilo zo sexuálneho obťažovania a zneužívania. Len zlomok prípadov sa však dostal aj na súd.