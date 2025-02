Tretí sudca zablokoval Trumpov dekrét o udeľovaní občianstva

Washington/Concord 10. februára (TASR) - V poradí už tretí federálny sudca v pondelok zablokoval výkonné nariadenie Donalda Trumpa, ktorým sa prezident USA pokúša skoncovať s praxou automatického udeľovania amerického občianstva každému, kto sa narodí na území Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Trump po svojej inaugurácii v rýchlom slede podpísal sériu výkonných nariadení, ktoré podľa neho majú vniesť zásadné zmeny do imigračného systému. Jedným z nich je aj príkaz eliminujúci automatické udeľovanie občianstva každému, kto sa narodil na území USA, čo je právo zaručené 14. dodatkom ústavy. Ten bol prijatý v roku 1868 po občianskej vojne so zámerom zaručiť práva bývalým otrokom a ich deťom.



V 14. dodatku sa okrem iného píše, že "všetky osoby narodené alebo naturalizované v Spojených štátoch a podliehajúce ich jurisdikcii sú občanmi Spojených štátov". Podľa predstaviteľov Trumpovej administratívy však deti neobčanov nepodliehajú jurisdikcii Spojených štátov, a preto ani nemajú nárok na občianstvo.



Zámer staronového amerického prezidenta však v pondelok zablokoval federálny sudca Joseph N. Laplante zo štátu New Hampshire. Nadviazal tým na dve podobné rozhodnutia sudcov zo Seattlu a Marylandu z minulého týždňa. Sudca ozrejmil, že argumenty Trumpovho právneho tímu ho nepresvedčili a viac podrobností uvedie v písomnom odôvodnení.



Laplante sa zaoberal žalobou podanou mimovládnou organizáciou Americký zväz pre občianske slobody (ACLU), podľa ktorej Trumpove nariadenie nie je v súlade s ústavou a prezident sa ním "pokúša zvrátiť jeden zo základných princípov americkej ústavy". Okrem ACLU ďalšiu žalobu podala aj koalícia 18 štátov USA na čele s Kaliforniou a New Yorkom.



Nadobúdanie občianstva na princípe ius soli, podľa ktorého sa občanom automaticky stáva každý človek narodený na území danej krajiny, uplatňuje spolu s USA asi 30 ďalších štátov sveta vrátane Kanady alebo Mexika. Výnimky z tohto pravidla v USA vymedzuje precedens Najvyššieho súdu z roku 1898. Na automatické americké občianstvo nemajú nárok napríklad deti zahraničných diplomatov.