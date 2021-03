Tretia vlna pandémie v Maďarsku vyvrcholí zrejme do konca marca

Budapešť 18. marca (TASR) - Tretia vlna koronavírusovej pandémie v Maďarsku vyvrcholí pravdepodobne najneskôr do konca marca. Povedal to vo štvrtok v Budapešti šéf úradu vlády Gergely Gulyás, podľa ktorého epidemiológovia naznačili, že vrchol tejto vlny bude podstatne horší, než tomu bolo pri druhej vlne.



Gulyás podľa spravodajského servera privatbankar.hu dementoval správy, že zdravotníctvo má problémy s kapacitami. "Aktuálne je k dispozícii 1700 lôžok s pľúcnymi ventilátormi a 11.000 voľných nemocničných lôžok," dodal.



Vzhľadom na veľmi zlý epidemiologický vývoj ešte nie je čas na zmierňovanie karanténnych opatrení, zdôraznil šéf úradu vlády. Súčasné sprísnené opatrenia platia do 22. marca. K vývoju situácie a k perspektíve nadchádzajúcich týždňov sa v piatok po rokovaní operačného štábu má vyjadriť premiér Viktor Orbán, informoval Gulyás.



Za uplynulých 24 hodín zomrelo v Maďarsku v súvislosti s ochorením COVID-19 207 pacientov, čo je najvyšší počet od vypuknutia pandémie. Pribudlo aj 6502 nakazených vírusom SARS-CoV-2.



Novým koronavírusom sa doteraz infikovalo 539.080 osôb a komplikáciám spôsobeným covidom podľahlo 17.628 chorých. Počet aktuálne nakazených je 160.557.



V nemocniciach je s covidom hospitalizovaných 10.386 ľudí. Na umelú pľúcnu ventiláciu je napojených 1170 z nich.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)