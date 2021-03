Tretím dňom pokračujú v Holandsku parlamentné voľby

Haag 17. marca (TASR) - V Holandsku sa v stredu ráno otvorili tisícky volebných miestností. Je to tretí a zároveň posledný deň, počas ktorého môžu občania odovzdať hlasy v parlamentných voľbách. V súvislosti s pandémiou vyhradili hlasovanie v pondelok a utorok pre rizikové skupiny, pričom ľuďom nad 70 rokov umožnili úrady zaslať hlasy poštou.



Volebné miestnosti sa v stredu zatvoria o 21.00 h, informovala agentúra AP.



Konzervatívna Ľudová strana za slobodu a demokraciu dočasného premiéra Marka Rutteho vedie v prieskumoch verejnej mienky už približne rok, avšak jej náskok sa v posledných týždňoch neustále zmenšoval. V prípade volebného úspechu by sa Rutte mohol stať štvrtýkrát premiérom a bol by tak najdlhšie vládnucim predsedom vlády v krajine.



Jeho popularita vzrástla najmä v priebehu minulého roka, keď riadil krajinu počas pandémie, ktorá si tam dosiaľ vyžiadala 16.000 obetí. Rutteho obľuba však začala rapídne klesať v ostatných týždňoch, keď niekoľkomesačný lockdown začal strácať verejnú podporu.



Vláda Marka Rutteho podala demisiu v januári po tom, čo daňové úrady nesprávne označili tisícky poberateľov rodinných príspevkov za podvodníkov. Voliči podľa agentúry AP vidia problém aj v nedostatku bytov, financovaní zdravotnej starostlivosti, klimatických problémoch a tiež postavení Holandska v Európe.



Podľa prieskumu Peilingwijzer by mohla Rutteho strana získať 34 až 36 kresiel v 150-člennej dolnej komore parlamentu. Približne 18 až 20 mandátov by mohla dostať protiimigračná Strana slobody Geerta Wildersa a tiež centristická strana D66 na čele s ministerkou zahraničného obchodu Sigrid Kaagovou. Tá v kampani vystupovala ako možná kandidátka na premiérku. Holandsko doteraz nemalo ženu na čele vlády. Podľa prieskumov má šancu dostať sa do parlamentu až 17 strán, čo by mohlo spôsobiť komplikácie pri rokovaniach o zostavení vlády.