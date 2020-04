Tretina námorníkov francúzskej lietadlovej lode sa infikovala COVID-19

Paríž 16. apríla (TASR) - Tretina z takmer 2000 námorníkov, ktorí boli na palube francúzskej lietadlovej lode a dvoch podporných plavidiel v čase, keď vypukla pandémia koronovírusového ochorenia COVID-19, mala pozitívny test. Oznámilo to v stredu francúzske ministerstvo obrany, ktoré citovala tlačová agentúra AFP.



Potvrdenú nákazu má celkovo 668 námorníkov z lietadlovej lode Charles de Gaulle a jednej z dvoch sprievodných fregát v jej bojovej skupine, pričom 31 z nich je hospitalizovaných a jeden sa nachádza na jednotke intenzívnej starostlivosti, uvádza sa vo vyhlásení ministerstva.



Minulý týždeň po tom, ako sa u niekoľkých členov posádky objavili príznaky koronavírusového ochorenia, padlo rozhodnutie, že lietadlová loď - jediná v službách francúzskych námorných síl - ukončí svoje nasadenie v Atlantickom oceáne o desať dní skôr a vráti sa do domovského prístavu.



Lietadlová loď, ktorá disponuje letkou bojových stíhačiek, taktických lietadiel a vrtuľníkov, bola sprevádzaná dvoma fregatami - jednou pre protivzdušnú obranu a jednou pre protiponorkový boj.



Všetci nenakazení námorníci z lode Charles de Gaulle, jednej z fregát a piloti, ktorí sa vrátili na svoje príslušné základne, boli umiestnení do preventívnej 14-dňovej karantény. Na druhej z fregát nezaznamenali žiadny prípad infekcie.



Dosiaľ bolo otestovaných 1767 námorníkov z danej bojovej skupiny, pričom drvivú väčšinu z nich tvorí posádka lietadlovej lode. Zhruba 30 percent výsledkov je ešte stále v procese vyhodnocovania, čo znamená, že viac než polovica z tých, ktorí dosiaľ absolvovali test, bola pozitívna.



Lietadlová loď bola nasadená v Atlantiku v rámci cvičenia NATO. Predtým sa zúčastnila na vojenskej operácii Chammal, ktorej cieľom bolo zastaviť expanziu extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii a Iraku a podporiť irackú armádu. Všetky plavidlá danej bojovej skupiny boli dezinfikované, dodal rezort obrany.