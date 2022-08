Tretina Pakistanu je pod vodou, tvrdí ministerka pre klimatickú zmenu

Pakistanský chlapec sedí vo svojom stánku na zaplavenej ulici na predmestí Péševáru v sobotu 27. augusta 2022. Foto: TASR / AP

Islamabad 29. augusta (TASR) - Tretina Pakistanu je momentálne pod vodou v dôsledku záplav spôsobených rekordnými monzúnovými dažďami, vyhlásila v pondelok pakistanská ministerka pre klimatickú zmenu Sherry Rahmánová. Táto prírodná pohroma sa podľa nej stala už krízoupovedala Rahmánová pre francúzsku tlačovú agentúru AFP.Pakistan bojuje so záplavami, ktoré tento rok postihli už 33 miliónov ľudí, čo je prakticky každý siedmy obyvateľ tohto juhoázijského štátu.Nezvyčajne silný monzún si v Pakistane podľa najnovších informácií tamojšieho Štátneho úradu pre živelné pohromy (NDMA) vyžiadalal od júna už 1061 obetí na ľudských životoch.Každoročné monzúny sú pre indický subkontinent a priľahlé zemepisné oblasti dôležité pre zavlažovanie obrábanej poľnohospodárskej pôdy a pre dopĺňanie vody do jazier, vodných nádrží a priehrad, avšak každý rok prinesú so sebou aj vlnu skazy.NDMA sumarizuje, že tento rok dážď zničil už približne 800.000 hektárov ornej pôdy, poškodil 3457 kilometrov cestných komunikácií a podmyl a spláchol do vody 157 mostov.Odborníci tvrdia, že silný monzún, ktorý postihol tohto roku Pakistan, je dôsledkom globálnych klimatických zmien. Monzúny postihujú Pakistan každoročne od júna až do septembra.