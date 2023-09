OSN: Tretina svetovej populácie stále nemá internet

Ženeva 12. septembra (TASR) - Tretina svetovej populácie je stále bez prístupu na internet, hoci internetové pripojenie nemal doteraz tak vysoký počet ľudí, vyplýva z najnovších štatistík OSN zverejnených v utorok. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Od minuloročného sčítania uskutočneného Medzinárodnou telekomunikačnou úniou (ITU) so sídlom v Ženeve má prístup na internet ďalších približne 100 miliónov ľudí.



To znamená, že vo svete je celkovo 5,4 miliardy používateľov internetu, čo predstavuje 67 percent svetovej populácie. Ďalších 2,6 miliardy ľudí je však stále bez internetového pripojenia.



"Toto zlepšenie konektivity je ďalším krokom správnym smerom," povedala generálna tajomníčka ITU Doreen Bogdan-Martinová. Zároveň poukázala na potrebu trvalého úsilia "dosiahnuť celkovú a účelnú konektivitu do roku 2030".



Najnovšie globálne odhady potvrdzujú, že dvojciferný rast konektivity vo svete pozorovaný na vrchole pandémie ochorenia COVID-19 v roku 2020 bol krátkodobý.



ITU, agentúra OSN, v správe dodala, že súčasné trendy nie sú dostatočne silné na to, aby zaručili, že cieľ celkovej a účelnej konektivity bude do roku 2030 splnený.