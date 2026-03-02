Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
2. marec 2026
Tri americké stíhačky omylom zostrelila kuvajtská protivzdušná obrana

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Kuvajtské ministerstvo obrany predtým oznámilo, že „niekoľko“ amerických vojenských lietadiel sa v pondelok ráno zrútilo v Kuvajte.

Autor TASR
Kuvajt 2. marca (TASR) - Tri americké vojenské lietadlá, ktoré sa v pondelok zrútili na území Kuvajtu, omylom zostrelila kuvajtská protivzdušná obrana, oznámilo Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM). Všetkých šesť členov posádky sa bezpečne katapultovalo a sú v stabilnom stave, píše TASR.

„Počas aktívnych bojov, ktoré zahŕňali útoky iránskych lietadiel, balistických rakiet a dronov, boli stíhačky amerického letectva omylom zostrelené kuvajtskou protivzdušnou obranou,“ uviedlo vo vyhlásení CENTCOM s tým, že všetkých šesť členov posádky sa bezpečne katapultovalo a je v stabilnom stave.

„Kuvajt tento incident priznal a sme vďační za úsilie kuvajtských obranných síl a ich podporu v tejto prebiehajúcej operácii. Príčina incidentu je predmetom vyšetrovania. Ďalšie informácie budú zverejnené ihneď, ako budú k dispozícii,“ dodalo. velenie

Kuvajtské ministerstvo obrany predtým oznámilo, že „niekoľko“ amerických vojenských lietadiel sa v pondelok ráno zrútilo v Kuvajte. Piloti podľa vyhlásenia prežili bez ujmy na zdraví a boli prevezení do nemocnice na vyšetrenia.
