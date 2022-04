Tri autobusy s evakuantmi z Mariupolu dorazili do Záporožia

Záporožie 21. apríla (TASR) - Tri autobusy s ľuďmi evakuovanými z bojmi zničeného ukrajinského prístavného mesta Mariupol dorazili vo štvrtok do Záporožia, kam sa dostali cez územie, ktoré ovládajú ruské sily. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Mariupolský primátor Vadym Bojčenko vo štvrtok na brífingu spresnil, že na evakuáciu v meste naďalej čaká asi 200 ľudí, avšak autobusy, ktoré ich majú odviezť do bezpečia, neprichádzajú. Dodal, že v stredu sa z mesta evakuovalo najmenej 80 jeho obyvateľov.



Ako poznamenala britská spravodajská televízia Sky News, predpokladá sa, že v Mariupole je ešte stále uviaznutých okolo 120.000 ľudí. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z mesta sa nemajú ako dostať "desaťtisíce" civilistov.



Zelenskyj tiež povedal, že v komplexe oceliarní Azovstaľ, ktorý je poslednou baštou ovládanou ukrajinskými silami, sa ukrýva približne 1000 civilistov.



Bojčenko však vyhlásil, že nie je možné potvrdiť, koľko civilistov sa v tomto objekte nachádza. Podľa predpokladov ide o 300 - 1000 ľudí. Bojčenko uviedol, že je nepravdepodobné, že by boli z areálu evakuovaní vo štvrtok.



Evakuáciu civilistov a zranených vojakov z obkľúčeného Azovstaľu žiadala vo štvrtok aj ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková. Spresnila, že okrem približne 1000 civilistov je tam aj 500 ranených vojakov. "Všetkých dnes treba z Azovstaľu odviesť," napísala Vereščuková v príspevku na aplikácii Telegram.



Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok nariadil veleniu ruskej armády, aby zrušilo plány útoku na oceliareň v Mariupole. Namiesto toho chce, aby bol objekt obkľúčený a uzavretý tak, aby z neho nikto nemohol uniknúť.