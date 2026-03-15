Tri členky iránskeho futbalového tímu opustili Austráliu
Autor TASR
Melbourne 15. marca (TASR) - Tri členky iránskej ženskej futbalovej reprezentácie, ktoré zostali po vypadnutí z Ázijského pohára v Austrálii, sa rozhodli vrátiť do svojej vlasti. V nedeľu to potvrdil tamojší minister vnútra Tony Burke.
Austrália udelila azyl siedmim členkám tímu, zvyšok odletel zo Sydney do Malajzie, odkiaľ mal cestovať do Iránu. Jedna z hráčok sa rozhodla z krajiny odísť už skôr, ďalšie tri ju nasledovali v noci na nedeľu. V Austrálii tak zostali už len tri členky z pôvodnej sedmičky. „Cez noc sa tri členky iránskeho ženského futbalového tímu rozhodli pripojiť sa k zvyšku tímu na ceste späť do Iránu. Po tom, čo toto rozhodnutie oznámili austrálskym predstaviteľom, opakovane mali šancu prediskutovať svoje možnosti,“ uviedol Burke podľa AP.
Iránske reprezentantky pricestovali do Austrálie vo februári na ženský Ázijský pohár ešte predtým, než v regióne vypukol vojenský konflikt. Tím vypadol z turnaja minulý víkend a čelil hrozbe návratu do krajiny, ktorá sa ocitla pod americko-izraelským bombardovaním. Obavy o bezpečnosť hráčok navýšil fakt, že pred svojím prvým zápasom nespievali iránsku hymnu.
