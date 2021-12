Tri dávky vakcíny chránia pred covidom na približne 75 percent

Londýn 10. decembra (TASR) - Britskí vedci v piatok oznámili, že prvotná analýza prípadov nákazy koronavírusovými variantmi delta a omikron v Británii ukázala, že dve dávky vakcíny sú síce menej účinné proti novému variantu, no posilňujúca dávka poskytuje približne 75-percentnú ochranu pred nákazou. Informovala o tom stanica BBC.



Britský úrad pre zdravotnú bezpečnosť UKHSA uviedol, že vakcíny pravdepodobne stále poskytujú dobrú úroveň ochrany v prípade závažného priebehu ochorenia COVID-19, ktorý si vyžaduje hospitalizáciu v nemocnici.



Koronavírusový variant omikron vyvolal globálnu paniku minulý mesiac a tiež obavy, že by mohol byť nákazlivejší, spôsobovať ťažší priebeh ochorenia či odolávať vakcínam, uviedla agentúra AFP.



Britskí vedci analyzovali údaje z 581 prípadov nákazy variantom omikron a tisícok prípadov nákazy variantom delta, aby zistili, aké účinné boli vakcíny proti novému variantu.



Predmetná analýza vykázala dramatický pokles účinnosti vakcíny od spoločnosti AstraZeneca a výrazný pokles účinnosti dvoch dávok očkovacej látky od konzorcia Pfizer/BioNTech. Tretia dávka vakcíny však poskytla 70- až 75-percentnú ochranu proti príznakovému ochoreniu.



UKHSA odhaduje, že do polovice decembra bude variant omikron zodpovedný za viac ako polovicu všetkých prípadov nákazy v krajine a ak bude tento rast pokračovať, do konca mesiaca bude v krajine viac ako jeden milión infikovaných.