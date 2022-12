MALÁ HRDINKA: Zachránila súrodencov po smrti rodičov pri autonehode

Perth 29. decembra (TASR) - Tri malé deti dokázali prežiť vyše dva dni samy v odľahlej austrálskej vnútrozemskej oblasti Outback po tom, čo ich rodičia zahynuli pri autonehode. Úrady aj príbuzní to označili za "úplný zázrak" a hrdinský čin. Vo štvrtok o tom informovala webová stránka britského denníka The Guardian.



Päťročné dievčatko dokázalo pomôcť svojim súrodencom prežiť 55 hodín v horúčave 33 stupňov Celzia vo vraku auta s mŕtvymi rodičmi.



Deti sa ocitli vo vnútri prevráteného Land Roveru, ukryté pred zrakmi ľudí, vedľa odľahlej cesty v štáte Západná Austrália. Malé dievčatko dokázalo rozopnúť bezpečnostný pás a vyslobodiť ročného brata.



Spolu so svojím dvojročným bratom museli čakať 55 hodín na záchranu, vedľa svojich mŕtvych rodičov, nakoniec ich našli priatelia rodiny.



Podľa príbuzných boli všetky tri deti vážne dehydrované a stále vnútri vozidla, keď prišla pomoc. Starší chlapček bol stále uväznený v sedadle, aj viac než dva dni po nehode. Letecky ich previezli do detskej nemocnice v meste Perth na liečbu a sú v stabilizovanom stave.



Presné okolnosti nehody, pri ktorej zomreli rodičia Jake Day (28) a Cindy Braddocková (25), ešte nie sú známe a úrady to vyšetrujú. Polícia, príbuzní a priatelia označili túto nehodu za vianočnú tragédiu a za zázračný príbeh prežitia.



Päťčlenná rodina v Prvý sviatok vianočný 25. decembra odišla autom z mesta Northam, 85 kilometrov východne od Perthu, a smerovala do svojho mesta Kondinin vzdialeného okolo 200 kilometrov východnejšie v štáte Západná Austrália.



Zamestnanec na benzínovej stanici v Northame pre televíziu ABC povedal, že rodina sa tam krátko po 01.00 h miestneho času zastavila načerpať palivo a kúpila si do auta nápoje a rýchle občerstvenie. "Vodič mi povedal, že smeruje do Kondininu a že má pred sebou pár hodín jazdy," uviedol.



"Vyzeral vyčerpane... Nekúpil si kávu. Keď odchádzal, zaželal som mu veľa šťastia na dlhej ceste. Žiaľ, do cieľa nedošiel," dodal zamestnanec.



Podľa polície auto zišlo z cesty medzi mestami Corrigin a Kondinin a prevrátilo sa, keď bola rodina už len približne desať kilometrov od cieľa.



Podľa slov Dayovho bratranca Michaela Reada sa rodina vydala na cestu v takú hodinu preto, aby mohla tráviť Prvý sviatok vianočný so starou mamou detí v Kondinine.



Nezvestnosť rodiny bola nahlásená, keď rodina nedorazila v spomínaný vianočný deň domov a Braddockovej sestra Helen požiadala o pomoc na Facebooku.



Šéf samosprávy v Kondinine Bruce Browning uviedol, že nemôže uveriť, že si nikto nevšimol vrak auta a nezastavil, aby situáciu preveril. "Na ceste sa v tom čase pohybovali stovky vozidiel a auto nebolo od cesty ďaleko," vysvetlil. Fakt, že 12-mesačné dieťa, také závislé od matky, prežilo v horúcom aute tak dlho a ostatné deti tiež museli byť veľmi dehydrované, pokladá aj on za zázrak.



Bratranec Read vyhlásil, že je ťažké predstaviť si, čím si deti museli prejsť vo vnútri auta. Päťročné dievčatko ocenil ako "bystré dieťa, rozumné, inteligentné, ktoré veľmi rado varí a hrá sa s plastelínou".