Tri dni po Navaľného smrti Putin povýšil ľudí z vedenia väznice

Moskva 20. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin povýšil námestníka riaditeľa federálnej väzenskej služby (FSIN) Valerija Bojarineva do hodnosti generálplukovníka. Výnos o povýšení bol podpísaný 19. februára - tri dni po smrti opozičného politika Alexeja Navaľného v trestaneckom tábore IK-3 na Ďalekom severe Ruska.



Ivan Ždanov, riaditeľ nadácie Fond boja proti korupcii (FBK), ktorú svojho času založil Navaľnyj, vo svojom príspevku na sociálnych sieťach upozornil, že Bojarinev bol osobne zodpovedný za týranie Navaľného vo väzení, preto "jeho povýšenie treba vnímať ako Putinovu odmenu".



Ždanov na sociálnej sieti Telegram napísal, že na Bojarinevov príkaz bola napr. ohraničená suma, za ktorú si Navaľnyj mohol vo väzenskom obchode dokupovať potraviny alebo iné tovary každodennej potreby.



Ako dôkaz Ždanov zverejnil zverejnil aj Bojarinevov list adresovaný oddeleniu FSIN pre Vladimírsku oblasť, kde bol Navaľnyj väznený do decembra 2023, ktorým Navaľnému zakázal míňať na potraviny viac ako 5000 rubľov mesačne (50 eur). Ostatní väzni pritom takéto obmedzenia nemajú. Navaľnyj - nadôvažok - trávil väčšinu času v trestnej cele, kde sa jedlo nedá vôbec objednať.



Podľa Ždanova bol Bojarinev však zodpovedný aj za iné trýznenie Navaľného.



Okrem Bojarineva boli do hodnosti generála povýšení aj ďalší traja príslušníci FSIN a niekoľko ďalších zamestnancov tzv. silových rezortov.



Príslušné oficiálne výnosy boli na oficiálnej webovej stránke Kremľa zverejnené v pondelok. Putinov hovorca Dmitrij Peskov v utorok poprel akékoľvek spojenie medzi úmrtím Navaľného a týmito povýšeniami. Podľa Peskova išlo o súčasť bežného služobného postupu.



Navaľnyj bol jedným z najvýraznejších kritikov Kremľa. Podľa ruských úradov zomrel v piatok v trestaneckej kolónii IK-3, známej aj pod názvom Polárny vlk. Väzenská služba uviedla, že 47-ročnému politikovi prišlo po vychádzke nevoľno a takmer okamžite stratil vedomie. Ruské úrady doteraz rodine neumožnili prístup k jeho telu, ani jeho vydanie na pochovanie.