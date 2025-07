Tri krajiny zhodili do Pásma Gazy ďalších 52 ton potravinovej pomoci

Gaza 29. júla (TASR) - Lietadlá Jordánska, Egypta a Spojených arabských emirátov (SAE) v utorok zhodili ďalších 52 približne jednotonových paliet potravinovej pomoci do vojnou zničeného Pásma Gazy, oznámila izraelská armáda. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA a portálu The Times of Israel (TOI).



Tri krajiny zhadzovanie potravinovej pomoci koordinovali s Izraelom. Dve jordánske lietadlá a jedno lietadlo Spojených arabských emirátov už v nedeľu zhodili do Pásma Gazy 25 ton humanitárnej pomoci po tom, čo Tel Aviv oznámil otvorenie bezpečných trás pre prúdenie pomoci do palestínskej enklávy. Egypt sa k iniciatíve pripojil po prvýkrát.



Izraelská armáda v nedeľu oznámila zavedenie takzvanej „taktickej prestávky“ vo vojenských operáciách v niektorých častiach Pásma Gazy s cieľom zmierniť humanitárnu krízu spôsobenú nedostatkom potravín. Od jej zavedenia distribuovali OSN a humanitárne organizácie na tomto palestínskom území desiatky kamiónov s potravinovou pomocou. Letecké zhadzovanie potravinovej pomoci avizovali aj Španielsko či Nemecko.