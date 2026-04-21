< sekcia Zahraničie
Tri krajiny žiadajú pozastavenie asociačnej dohody s Izraelom
Autor TASR
Luxemburg 21. apríla (TASR) - Španielsky minister zahraničných vecí José Manuel Albares uviedol, že Španielsko, Slovinsko a Írsko na utorkovom zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci požiadali o diskusiu ohľadom pozastavenia asociačnej dohody s Izraelom, informoval o tom denník The Guardian. Predseda španielskej vlády Pedro Sánchez v nedeľu povedal, že požiadajú Európsku úniu o ukončenie tejto dohody pre porušovanie medzinárodného práva, píše TASR.
Albares tvrdí, že tento proces sa týka „dôveryhodnosti“ EÚ vo všetkých ostatných otázkach, keďže sa očakáva, že euroblok bude vždy „stáť za rovnakými princípmi“. Tvrdí, že ak Únia nie je dnes „schopná“ povedať Izraelu, že od neho očakáva rešpektovanie ľudských práv a medzinárodného práva, a že by nemal robiť z vojny nástroj zahraničnej politiky, stratí dôveryhodnosť.
„Musíme povedať to isté, čo hovoríme Rusku ohľadom Ukrajiny a čo hovoríme aj v iných prípadoch, a odkedy sme naposledy zastávali tento istý postoj, situácia sa zhoršila,“ konštatoval.
EÚ musí podľa slov šéfa španielskej diplomacie veľmi jasne povedať Izraelu, že táto zmena je potrebná. Že nejde o správnu cestu a že kým bude Izrael pokračovať v „trvalej, neustálej vojne, nebudeme schopní udržiavať naše vzťahy rovnakým spôsobom.“
Ak je pozastavenie asociačnej dohody neprijateľné pre niektorých členov Európskej únie, spoločenstvo by malo zvážiť aspoň pozastavenie obchodnej časti tejto dohody, povedal Albares.
Nemecko podľa ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula nepodporí pozastavenie asociačnej dohody, pričom tento krok označil za nevhodný. Tvrdí však, že EÚ potrebuje „kritický, konštruktívny dialóg“ s Izraelom a požadovať, aby „jasne, rozhodne a všetkými prostriedkami“ riešil násilie izraelských osadníkov na Západnom brehu Jordánu.
Španielsko, Írsko a ďalšie krajiny už v roku 2024 vyzvali na prehodnotenie asociačnej dohody pre obavy z postupu Izraela vo vojne v Pásme Gazy.
Európska komisia zaregistrovala 25. novembra 2025 občiansku iniciatívu Spravodlivosť pre Palestínu požadujúcu pozastavenie asociačnej dohody EÚ s Izraelom. Tá len za tri mesiace po svojom spustení získala jeden milión podpisov, čím sa stala najrýchlejšie úspešnou iniciatívou svojho druhu. Komisia sa ňou po dosiahnutí požadovaného počtu podpisov musí zaoberať.
Na pozastavenie alebo úplné vypovedanie dohody je potrebný súhlas všetkých 27 členských štátov EÚ.
