Tri lesné požiare v Španielsku sú pod kontrolou

Madrid 7. augusta (TASR) - Tri lesné požiare v Španielsku, ktoré počas uplynulého víkendu spálili viac ako 1000 hektárov porastov, majú hasiči pod kontrolou. Úrady však zostávajú v pohotovosti, keďže Španielsko aktuálne čelí tretej vlne horúčav. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Výstrahy vydané španielskou meteorologickou agentúrou (AEMET) platia v pondelok v regiónoch Andalúzia na juhu, Castilla-La Mancha v strednej časti a Extremadura na juhozápade krajiny. Očakáva sa, že teploty v priebehu dňa tam môžu dosiahnuť až 43 stupňov Celzia.



Pyrenejský polostrov v týchto dňoch zažíva tretiu tohtoročnú vlnu horúčav, ktorá má trvať do štvrtka.



Stredisko pre boj proti požiarom (Infoca) uviedlo, že v nedeľu do polnoci sa podarilo "stabilizovať" požiar, ktorý vypukol približne desať kilometrov od prístavného mesta Cádiz, obľúbenej turistickej destinácie na pobreží Atlantického oceánu.



Pod kontrolou majú hasiči aj ďalší požiar, ktorý od soboty do nedele spálil približne 450 hektárov lesa neďaleko mesta Huelva na juhozápade Španielska.



Na katalánskom pobreží Stredozemného mora neďaleko hraníc s Francúzskom snahy hasičov uhasiť plamene komplikovali od piatka poryvy vetra. Požiar, ktorý zničil takmer 600 hektárov lesa, je už taktiež pod kontrolou. Na mieste však naďalej operuje okolo 30 hasičských jednotiek.