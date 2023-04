Tri obete zomreli po streľbe v dome na Floride

Orlando 9. apríla (TASR) - Štyria ľudia vrátane dieťaťa zomreli v nedeľu skoro ráno po streľbe v Orlande na Floride, informuje TASR podľa agentúry AP.



Na miesto tragédie bola privolaná polícia pre podozrenie z domáceho násilia. Po príchode dvaja policajti počuli z domu výstrely a podozrivý útočník začal strieľať aj na nich. Policajti ho zneškodnili.



V dome našli tri obete streľby vrátane dieťaťa a previezli ich do nemocnice, kde na následky zranení zomreli. V nemocnici zomrel aj postrelený útočník, uviedla orlandská polícia.



Dvaja policajní dôstojníci zapojení do streľby neboli zranení a až do prešetrenia udalosti dostali administratívne voľno, dodala polícia vo vyhlásení.