Tri osoby uviaznuté v zavalenej banskej chodbe v Španielsku neprežili

Madrid 9. marca (TASR) - Traja ľudia, ktorí po zrútení jednej z chodieb v bani na severovýchode Španielska zostali uviaznutí 900 metrov po zemou, neprežili. Vo štvrtok to uviedol predseda katalánskej vlády Pere Aragones. TASR správu prevzala z agentúr AFP a AP.



"Nanešťastie môžeme potvrdiť úmrtie troch ľudí, ktorí pracovali v bani. Ich rodinám vyjadrujeme úprimnú sústrasť," povedal Aragones. Medzi obeťami sú dvaja postgraduálni študenti geológie na katalánskej Polytechnickej univerzite. Aj tretí muž, ktorý v bani zahynul, bol skúsený geológ.



Predstavitelia univerzity vo štvrtok vyhlásili za svojich študentov minútu ticha.



K banskému incidentu došlo krátko pred 9.00 h pri obci Súria, 75 kilometrov severozápadne od Barcelony. Polícia vyslala do bane tím špecialistov so psami, dva záchranárske vrtuľníky a tím psychológov.



Zamestnanci bane uviedli, že úsek, ktorý sa zrútil, bol dokončený len pred niekoľkými dňami. Bezpečnostná previerka bane, ktorá bola vykonaná pred tromi týždňami, však dopadla dobre, píše AP.



Baňu pri obci Súria vlastní spoločnosť ICL Iberia, španielska pobočka izraelskej skupiny ICL, ktorá sa špecializuje na výrobu hnojív a chemický priemysel.