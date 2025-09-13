< sekcia Zahraničie
Tri osoby zahynuli pri ruských dronových útokoch na Sumskú oblasť
Ukrajinské vzdušné sily na sociálnej sieti informovali, že ruské vojsko zaútočilo v noci 40 dronmi.
Autor TASR
Kyjev 13. septembra (TASR) - Tri osoby zahynuli pri ruských útokoch v piatok skoro ráno v ukrajinskej pohraničnej Sumskej oblasti, informovali úrady. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj však uviedol, že pokusy Moskvy o postup v tejto oblasti zlyhali. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a Reuters.
Tamojší gubernátor Oleh Hryhorov napísal na platforme Telegram, že pri útoku o 6.00 h miestneho času (5.00 h SELČ) utrpelo zranenia päť ľudí. Ukrajinské vzdušné sily na sociálnej sieti informovali, že ruské vojsko zaútočilo v noci 40 dronmi. Tridsaťtri z týchto bezpilotných zariadení sa podarilo zničiť.
Zelenskyj s odvolaním sa na hlavného veliteľa ozbrojených síl Ukrajiny Olexandra Syrského uviedol, že ruská operácia v regióne „bola našimi silami úplne zmarená“.
„Boje pokračujú v pohraničných oblastiach Sumskej oblasti, ale ruské jednotky na tomto úseku frontu stratili ofenzívne schopnosti v dôsledku utrpených strát,“ napísal na Telegrame.
Ruské ministerstvo obrany v piatok ráno oznámilo, že nad 13 ruskými regiónmi bolo zachytených 221 ukrajinských dronov. Gubernátor Leningradskej oblasti Alexander Drozdenko informoval, že v tomto regióne bolo zostrelených viac ako 30 z nich.
