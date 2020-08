Tri štáty EÚ chcú presadiť zbrojné embargo voči Líbyi sankciami

Brusel 10. augusta (TASR) – Nemecko, Francúzsko a Taliansko chcú na zastavenie pretrvávajúcich dodávok zbraní do vojnou zdevastovanej Líbye využiť sankcie Európskej únie. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA.



Táto trojica krajín sa zhodla na zozname firiem a osôb, ktoré v rozpore so zbrojným embargom OSN platným už od roku 2011 poskytujú lode, lietadlá a iné logistické prostriedky na prepravu zbraní, uviedli zdroje z EÚ pre DPA.



Týka sa to troch firiem z Turecka, Jordánska a Kazachstanu, ako aj dvoch jednotlivcov z Líbye, spresnili zdroje.



Zmiernené tri krajiny EÚ v polovici júna upozornili, že sú pripravené uvaliť sankcie na tých, ktorí porušujú zbrojné embargo OSN, hoci ich konkrétne nemenovali.



Francúzsko opakovane obviňuje Turecko z toho, že zbrojné embargo voči Líbyi nedodržiava. EÚ nedávno zriadila špecializovanú námornú misiu nazvanú Operácia Irini s cieľom uplatňovať tieto reštrikcie.



V Líbyi vypukol chaos po povstaní v roku 2011, ktoré viedlo k pádu dlhoročného režimu diktátora Muammara Kaddáfího a jeho smrti. V severoafrickej krajine odvtedy prebiehajú boje o moc medzi ozbrojenými skupinami, ktoré podporujú rôzni zahraniční aktéri.



Riešenie konfliktu v Líbyi by bolo dôležité pre Nemecko, Francúzsko a Taliansko, keďže z chaotickej situácie v krajine profitujú gangy pašerákov privádzajúcich migrantov nelegálne cez Stredozemné more do Európy.