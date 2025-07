Tri štvrtiny Maďarov vnímali Pride ako protest proti Orbánovej vláde

Budapešť 21. júla (TASR) - Budapeštiansky pochod Pride, ktorý sa za účasti 200.000 ľudí konal 28. júna, vnímajú až tri štvrtiny Maďarov ako protest proti vláde premiéra Viktora Orbána. Podľa servera nepszava.hu to vyplýva z výsledkov prieskumu inštitútu IDEA zverejnených v pondelok, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Prieskum, ktorý sa uskutočnil pred niekoľkými týždňami, ale bol zverejnený až teraz, ukazuje, že so zorganizovaním tohtoročného 30. ročníka pochodu LGBTQ+ komunity súhlasila iba polovica opýtaných. Do istej miery súhlasilo 50 percent, pričom silne alebo menej rozhodne nesúhlasilo 33 percent respondentov.



Až 74 percent Maďarov vyjadrilo názor, že väčšina ľudí na 30. pochod Pride prišlo protestovať proti Orbánovej vláde. Okrem toho 67 percent vyjadrilo súhlas s tým, že cieľom pochodujúcich bolo účasťou vyjadriť svoj nesúhlas so sprísnením zákona o zhromažďovaní.



Davy mávajúce dúhovými vlajkami a transparentmi kritizujúcimi Orbána zaplnili 28. júna Deákovo námestie neďaleko budapeštianskej radnice. Protestujúci pokračovali cez Alžbetin most až do budínskej časti maďarskej metropoly. Podľa pôvodných plánov mali účastníci prejsť cez Most slobody. Polícia im to však neumožnila, keďže most zablokovalo krajne pravicové Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom), ktoré označilo pochod za „propagandistický“.



Na pochode sa zišli ľudia z približne 30 krajín vrátane niekoľkých diplomatov a okolo 70 europoslancov. Počas podujatia vystúpili viaceré osobnosti vrátane opozičného starostu Budapešti Gergelya Karácsonya.



Polícia pochod zakázala na základe novely zákona o zhromažďovaní, ktorú maďarský parlament schválil v marci. Karácsony v reakcii na to vyhlásil Pride za mestské podujatie organizované radnicou a trval na tom, že žiadny účastník tak nemôže byť sankcionovaný. Mestské podujatia si nevyžadujú súhlas polície a podľa budapeštianskych poslancov sú výnimkou zo zákona.



Podľa maďarských médií bolo cieľom vládnej strany Fidesz znemožniť konanie pochodov Pride s odvolaním sa na ochranu detí.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)