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Tri štvrtiny Slovincov majú doma zásoby na 3 dni v prípade katastrofy
Z údajov vyplýva, že deväť z desiatich respondentov má doma baterku alebo sviečky a deväť z desiatich má aj lekárničku.
Autor TASR
Ľubľana 29. novembra (TASR) - Prieskum pripravenosti obyvateľov Slovinska na katastrofy či mimoriadne situácie ukázal, že približne tri štvrtiny ľudí majú v domácnostiach zásoby jedla a nápojov aspoň na tri dni. Zároveň však menej ako 40 percent Slovincov disponuje zásobami vody na varenie a hygienickými potrebami na 72 hodín, informuje TASR na základe sobotňajšej správy agentúry STA.
Národný ústav verejného zdravia (NIJZ) uskutočnil v septembri online prieskum, do ktorého sa zapojilo 1502 ľudí vo veku 18 až 74 rokov. Z údajov vyplýva, že deväť z desiatich respondentov má doma baterku alebo sviečky a deväť z desiatich má aj lekárničku. Približne 42 percent respondentov takisto disponuje kópiami dôležitých dokumentov, poprípade má tieto materiály na dátovom cloude, a asi 41 percent vlastní rádiový prijímač na batérie.
Menej ako 40 percent respondentov má doma zásobu hygienických potrieb a vody na varenie na tri dni, čo predstavuje aspoň tri litre vody na deň na osobu. Viac ako pätina respondentov má tiež četovaciu skupinu so susedmi a menej ako pätina má plán na núdzovú evakuáciu.
Pätnásť percent respondentov takisto uviedlo, že si dohodlo vzájomný kontakt s rodinami a priateľmi v prípade mimoriadnej situácie a desať percent má doma pripravenú tašku s najnutnejšími vecami pre prípad rýchleho úniku.
Národný ústav verejného zdravia (NIJZ) uskutočnil v septembri online prieskum, do ktorého sa zapojilo 1502 ľudí vo veku 18 až 74 rokov. Z údajov vyplýva, že deväť z desiatich respondentov má doma baterku alebo sviečky a deväť z desiatich má aj lekárničku. Približne 42 percent respondentov takisto disponuje kópiami dôležitých dokumentov, poprípade má tieto materiály na dátovom cloude, a asi 41 percent vlastní rádiový prijímač na batérie.
Menej ako 40 percent respondentov má doma zásobu hygienických potrieb a vody na varenie na tri dni, čo predstavuje aspoň tri litre vody na deň na osobu. Viac ako pätina respondentov má tiež četovaciu skupinu so susedmi a menej ako pätina má plán na núdzovú evakuáciu.
Pätnásť percent respondentov takisto uviedlo, že si dohodlo vzájomný kontakt s rodinami a priateľmi v prípade mimoriadnej situácie a desať percent má doma pripravenú tašku s najnutnejšími vecami pre prípad rýchleho úniku.