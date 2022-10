Tri švédske pravicové strany dosiahli dohodu o vytvorení novej vlády

Štokholm 14. októbra (TASR) - Tri švédske pravicové strany sa dohodli na vytvorení novej vládnej koalície s podporou krajne pravicových Švédskych demokratov. V piatok to oznámil predseda konzervatívnej Umiernenej strany Ulf Kristersson. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Umiernení, Kresťanskí demokrati a Liberáli zostavia vládu a v parlamente budú spolupracovať so Švédskymi demokratmi," povedal prítomným novinárom Kristersson, ktorý by sa mal stať budúcim premiérom.



Hlasovanie parlamentu o novom predsedovi švédskej vlády sa uskutoční na budúci pondelok (17.10.).



Nastupujúca vláda zároveň v piatok oznámila plány na výstavbu nových jadrových reaktorov s cieľom uspokojiť rastúce potreby krajiny v oblasti elektrickej energie. "Budú postavené nové jadrové reaktory," povedala líderka Kresťanských demokratov Ebba Buschová.



Švédsko v posledných rokoch odstavilo šesť zo svojich 12 reaktorov. Zvyšné reaktory nachádzajúce sa v troch jadrových elektrárňach pokrývajú zhruba 30 percent švédskej spotreby elektriny.



Štokholm sa dlhodobo snaží podporovať využívanie alternatívnych, obnoviteľných zdrojov energie, ktoré však ešte nie sú schopné úplne pokryť energetické potreby krajiny.



Pravicový blok zložený zo štvorice strán – Umiernených, Švédskych demokratov, Kresťanských demokratov a Liberálnej strany – si vo voľbách 11. septembra zaistil v 349-člennom parlamente tesnú väčšinu, a to 176 kresiel. Stredoľavý blok strán vedený premiérkou Magdalenou Anderssonovou získal len 173 kresiel. Krajne pravicoví Švédski demokrati sú aktuálne druhou najväčšou stranou v parlamente, zatiaľ čo Umiernení skončili až na treťom mieste.