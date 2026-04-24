Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. apríl 2026
< sekcia Zahraničie

TRIASLA SA ZEM: Oblasť pri pobreží Kréty zasiahlo zemetrasenie

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Zemetrasenie bolo s magnitúdou 5,8.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Atény 24. apríla (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 5,8 zasiahlo v piatok oblasť pri pobreží gréckeho ostrova Kréta, uviedla americká geologická služba (USGS). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. Otrasy zaznamenali o 5:18 h SELČ.

Informácie o prípadných zraneniach osôb alebo o materiálnych škodách zatiaľ nie sú známe. K otrasom došlo v hĺbke zhruba 13 kilometrov, vo vzdialenosti približne 11,5 kilometra severovýchodne od mesta Ierapetra, nachádzajúceho sa v prefektúre Lasithi. Otrasy bolo výrazne cítiť najmä na samotnej Kréte, no aj v celej východnej časti krajiny.

Grécke ostrovy sú vo všeobecnosti turistami obľúbené dovolenkové destinácie. Vlani krajinu zasiahli viaceré zemetrasenia vrátane toho júnového s magnitúdou 5,3, ktoré poškodilo najmenej tri kláštory staré niekoľko storočí v autonómnom mníšskom štáte Svätá Hora (Athos) na severe Grécka, pripomína AFP.
