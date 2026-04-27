TRIASLA SA ZEM: Ostrov Hokkaido zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,1
Po najnovšom zo sérii takýchto otrasov v krajine sa zatiaľ neobjavili správy o obetiach alebo škodách a nevydali ani varovanie pred cunami.
Autor TASR
Tokio 27. apríla (TASR) - Silné zemetrasenie zasiahlo v pondelok skoro ráno ostrov Hokkaido na severe Japonska, informovali americké a japonské meteorologické úrady. Po najnovšom zo sérii takýchto otrasov v krajine sa zatiaľ neobjavili správy o obetiach alebo škodách a nevydali ani varovanie pred cunami, píše TASR podľa agentúr AP a AFP.
Zemetrasenie malo magnitúdu 6,1 a došlo k nemu krátko pred 5.30 h miestneho času (nedeľa 23.30 SELČ) v južnej časti Hokkaida, 18 kilometrov západne od mestečka Sarabecu, v hĺbke asi 80 kilometrov.
Nové zemetrasenie nastalo necelý týždeň po otrasoch s magnitúdou 7,7 pri pobreží prefektúry Iwate na severe ostrova Honšu, v dôsledku ktorého sa triasli aj vysoké budovy v metropole Tokio, vzdialenej od epicentra stovky kilometrov.
Po zemetrasení z minulého pondelka vydali nakrátko aj výstrahu pred vlnami cunami a Japonská meteorologická agentúra upozornila, že sa mierne zvýšila hrozba veľmi silného zemetrasenia s magnitúdou 8,0 alebo vyššou v pobrežných oblastiach.
