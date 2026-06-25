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TRIASLA SA ZEM: Viaceré krajiny sveta zasiahli zemetrasenia
Úrady v krajine doposiaľ nehlásili žiadne obete ani väčšie škody.
Autor TASR,aktualizované
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Tokio 25. júna (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 6,9 vo štvrtok zasiahlo severné Japonsko, uviedla tamojšia meteorologická agentúra. Varovanie pred prívalovou vlnou cunami vydané podľa nej nebolo. Úrady doposiaľ nehlásili žiadne obete ani väčšie škody, informuje TASR na základe agentúry AFP.
Zemetrasenie sa vyskytlo pri severnom pobreží prefektúry Iwate v hĺbke 50 kilometrov, potvrdila japonská meteorologická agentúra. Mierne otrasy bolo podľa denníka The Japan Times cítiť aj v Tokiu.
„V súčasnosti nemáme žiadne informácie, ktoré by naznačovali obete na životoch, situáciu však budeme v súvislosti so škodami naďalej sledovať a vyhodnocovať,“ povedal hovorca vlády Minoru Kihara.
Japonsko patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta, keďže leží na štyroch hlavných tektonických platniach pozdĺž západného okraja tzv. Ohnivého kruhu. Krajinu tak každoročne zasiahnu stovky otrasov, vysvetľuje AFP.
Venezuelu zasiahli dve silné zemetrasenia
Venezuelu v stredu večer miestneho času zasiahli v priebehu jednej minúty dve silné zemetrasenia, informovala americká geologická služba USGS. Otrasy bolo cítiť na viacerých miestach vrátane venezuelskej metropoly Caracas, ako aj v susednej Kolumbii. Počet obetí a rozsah škôd bude podľa odhadov obrovský, píše TASR na základe agentúr AFP, AP a Reuters.
Epicentrum prvého zemetrasenia s magnitúdou 7,2 sa nachádzalo asi 160 kilometrov západne od Caracasu. Krajinu zasiahlo vo štvrtok o 00.04 h SELČ. O približne 39 sekúnd neskôr zasiahlo Venezuelu aj druhé zemetrasenie s magnitúdou 7,5, potvrdila USGS.
„Je pravdepodobné, že dôjde k veľkému počtu obetí a rozsiahlym škodám a táto katastrofa bude mať pravdepodobne široký dopad,“ uviedla USGS. Predbežný odhad počtu mŕtvych sa podľa agentúry pohybuje medzi 10.000 a 100.000.
Úrady zatiaľ neposkytli konkrétne čísla o prípadných obetiach ani zranených. „Niektoré budovy (v Caracase) sa zrútili, domy sa zrútili,“ povedal minister vnútra Diosdado Cabello v štátnej televízii.
Tichomorské centrum pre varovania pred cunami (PTWC) vydalo varovania pred prívalovou vlnou cunami pre Panenské ostrovy aj pre Portoriko, ktoré však bolo následne zrušené. AP uviedla, že varovania vydali aj orgány v Dominikánskej republike.
Podľa reportérov AFP vyvolali zemetrasenia v Caracase paniku. Agentúra po prvom zemetrasení informovala, že otrasy bolo cítiť aj v kolumbijskom hlavnom meste Bogota, kde zazneli výstrahy a niektorí obyvatelia preventívne opustili budovy, v ktorých sa nachádzali.
Severozápad Kalifornie zasiahlo mierne zemetrasenie
Zemetrasenie so silou 5,6 magnitúdy v stredu otriaslo vidieckou oblasťou na severozápade amerického štátu Kalifornia, uviedla americká geologická služba USGS. Najsilnejšie zemetrasenie v tomto regióne od roku 1940 si podľa úradov vyžiadalo niekoľko zranených. Prípadné väčšie škody nehlásili. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo v oblasti okresu Mendocino, ktorú pokrývajú malé poľnohospodárske mestečká. Oblasť leží približne 225 kilometrov severovýchodne od San Francisca.
Nemocnice hlásili podľa úradov niekoľko zranených osôb. Podrobnosti o povahe zranení alebo rozsahu nie sú známe.
Otrasy podľa USGC pocítili ľudia naprieč regiónom a viedli k výpadkom elektrickej energie, ktoré ovplyvnili viac než 6000 obyvateľov šiestich miest v blízkosti epicentra. Ľudia boli vyzvaní, aby sa vyhýbali diaľniciam a cestám a umožnili prechod pracovníkov, ktorí majú skontrolovať škody a vykonať potrebné opravy.
„Bolo to takmer, ako keby niečo narazilo do budovy,“ opísala zemetrasenie Brie Leonová, ktorá so svojimi kolegami práve otvorila reštauráciu, keď sa budova začala triasť.
„V tejto oblasti sa zemetrasenia vyskytujú, ale zvyčajne sú slabšie ako toto,“ poznamenala kalifornská seizmologička Lucy Jonesová. Podľa nej išlo o najsilnejšie zemetrasenie za takmer deväť desaťročí.
Zemetrasenie sa vyskytlo pri severnom pobreží prefektúry Iwate v hĺbke 50 kilometrov, potvrdila japonská meteorologická agentúra. Mierne otrasy bolo podľa denníka The Japan Times cítiť aj v Tokiu.
„V súčasnosti nemáme žiadne informácie, ktoré by naznačovali obete na životoch, situáciu však budeme v súvislosti so škodami naďalej sledovať a vyhodnocovať,“ povedal hovorca vlády Minoru Kihara.
Japonsko patrí medzi seizmicky najaktívnejšie krajiny sveta, keďže leží na štyroch hlavných tektonických platniach pozdĺž západného okraja tzv. Ohnivého kruhu. Krajinu tak každoročne zasiahnu stovky otrasov, vysvetľuje AFP.
Venezuelu zasiahli dve silné zemetrasenia
Venezuelu v stredu večer miestneho času zasiahli v priebehu jednej minúty dve silné zemetrasenia, informovala americká geologická služba USGS. Otrasy bolo cítiť na viacerých miestach vrátane venezuelskej metropoly Caracas, ako aj v susednej Kolumbii. Počet obetí a rozsah škôd bude podľa odhadov obrovský, píše TASR na základe agentúr AFP, AP a Reuters.
Epicentrum prvého zemetrasenia s magnitúdou 7,2 sa nachádzalo asi 160 kilometrov západne od Caracasu. Krajinu zasiahlo vo štvrtok o 00.04 h SELČ. O približne 39 sekúnd neskôr zasiahlo Venezuelu aj druhé zemetrasenie s magnitúdou 7,5, potvrdila USGS.
„Je pravdepodobné, že dôjde k veľkému počtu obetí a rozsiahlym škodám a táto katastrofa bude mať pravdepodobne široký dopad,“ uviedla USGS. Predbežný odhad počtu mŕtvych sa podľa agentúry pohybuje medzi 10.000 a 100.000.
Úrady zatiaľ neposkytli konkrétne čísla o prípadných obetiach ani zranených. „Niektoré budovy (v Caracase) sa zrútili, domy sa zrútili,“ povedal minister vnútra Diosdado Cabello v štátnej televízii.
Tichomorské centrum pre varovania pred cunami (PTWC) vydalo varovania pred prívalovou vlnou cunami pre Panenské ostrovy aj pre Portoriko, ktoré však bolo následne zrušené. AP uviedla, že varovania vydali aj orgány v Dominikánskej republike.
Podľa reportérov AFP vyvolali zemetrasenia v Caracase paniku. Agentúra po prvom zemetrasení informovala, že otrasy bolo cítiť aj v kolumbijskom hlavnom meste Bogota, kde zazneli výstrahy a niektorí obyvatelia preventívne opustili budovy, v ktorých sa nachádzali.
Severozápad Kalifornie zasiahlo mierne zemetrasenie
Zemetrasenie so silou 5,6 magnitúdy v stredu otriaslo vidieckou oblasťou na severozápade amerického štátu Kalifornia, uviedla americká geologická služba USGS. Najsilnejšie zemetrasenie v tomto regióne od roku 1940 si podľa úradov vyžiadalo niekoľko zranených. Prípadné väčšie škody nehlásili. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo v oblasti okresu Mendocino, ktorú pokrývajú malé poľnohospodárske mestečká. Oblasť leží približne 225 kilometrov severovýchodne od San Francisca.
Nemocnice hlásili podľa úradov niekoľko zranených osôb. Podrobnosti o povahe zranení alebo rozsahu nie sú známe.
Otrasy podľa USGC pocítili ľudia naprieč regiónom a viedli k výpadkom elektrickej energie, ktoré ovplyvnili viac než 6000 obyvateľov šiestich miest v blízkosti epicentra. Ľudia boli vyzvaní, aby sa vyhýbali diaľniciam a cestám a umožnili prechod pracovníkov, ktorí majú skontrolovať škody a vykonať potrebné opravy.
„Bolo to takmer, ako keby niečo narazilo do budovy,“ opísala zemetrasenie Brie Leonová, ktorá so svojimi kolegami práve otvorila reštauráciu, keď sa budova začala triasť.
„V tejto oblasti sa zemetrasenia vyskytujú, ale zvyčajne sú slabšie ako toto,“ poznamenala kalifornská seizmologička Lucy Jonesová. Podľa nej išlo o najsilnejšie zemetrasenie za takmer deväť desaťročí.