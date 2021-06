Triatlonistov v Minsku zadržali za vykrikovanie hesiel proti režimu

Minsk 26. júna (TASR) - Bieloruská polícia v sobotu zadržala niekoľkých účastníkov triatlonu, ktorý sa konal počas dňa v uliciach Minska. K zadržaniu došlo pre to, že niekoľkí účastníci počas cyklistickej časti triatlonu údajne demonštratívne vykrikovali protestné a protivládne heslá. Informovala o tom agentúra Interfax.



Na sociálnych sieťach sa medzičasom objavilo video z jedného zo zadržaní: vidno na ňom policajta, ako zráža muža na bicykli k zemi.



Manželka jedného zo zadržaných pre spravodajský portál TUT.by pripustila, že jej manžel mohol mať na zápästí potnú manžetu v bielo-červeno-bielej kombinácii.



Nosenie oblečenia alebo odevných doplnkov v tejto farebnej kombinácii sa teraz v Bielorusku považuje za prejav podpory opozície.



Na margo oficiálneho vyjadrenia polície k zadržaniu triatlonistov TUT.by poznamenal, že zo záznamu z miesta, kde neskôr došlo k zadržaniu, nepočuť žiadne protestné heslá.



Masové protesty podporujúce opozíciu sa v Bielorusku vypukli bezprostredne po prezidentských voľbách z augusta minulého roku, v ktorých - podľa oficiálnych výsledkov - zvíťazil Alexandr Lukašenko s vyše 80 percentami hlasov, zatiaľ čo jeho hlavnú súperku a súčasnú líderku opozície Sviatlanu Cichanovskú podporilo desať percent voličov. Kritici však tvrdia, že hlasovanie bolo zmanipulované.



Istý čas sa tieto masové demonštrácie konali každý týždeň. Polícia počas nich zadržala tisíce ľudí, ktorí neskôr hlásili, že vo väzbe zažili mučenie a zneužívanie.



Tieto správy vyvolali ostrú kritiku medzinárodného spoločenstva a zavedenie sankcii voči Bielorusku.



Aj vzhľadom na brutalitu polície voči účastníkom protestov exilová opozícia vlani koncom novembra oznámila zmenu taktiky, "aby sme ľudí nevystavovali riziku".



Protestné akcie sú odvtedy "komornejšie", majú skôr komunitný charakter s menším počtom účastníkov, ale pokračujú už 322. deň, konštatoval v sobotu spravodajský web Belsat.



Napriek tomu, že aktivisti nejdú do otvorenej konfrontácie s režimom, polícia so zatýkaním neprestala a naďalej stúpa počet ľudí, ktorých ľudskoprávne organizácie označili za politických väzňov. Podľa bilancie z piatku je ich momentálne 515, informoval spravodajský web Belsat.