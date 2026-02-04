< sekcia Zahraničie
Tribunál zváži zbavenie Bolsonara a generálov vojenskej hodnosti
Súd bude okrem Bolsonara rozhodovať ešte o štyroch vysokopostavených veliteľoch a o ponechaní ich hodností a výhod v ozbrojených silách.
Autor TASR
Brazília 4. februára (TASR) - Brazílsky vojenský tribunál v utorok oznámil, že bude rozhodovať o zbavení hodností bývalého prezidenta Jaira Bolsonara a viacerých generálov. Dôvodom je ich odsúdenie za pokus o prevrat. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Bolsonaro dosiahol v armáde hodnosť kapitán a minulý rok ho odsúdili na 27 rokov väzenia za sprisahanie s cieľom zabrániť jeho nástupcovi Luizovi Ináciovi Lulovi da Silvovi nastúpiť do funkcie po voľbách v roku 2022. Bolsonaro tvrdí, že je obeťou politického prenasledovania.
Predsedníčka Najvyššieho vojenského súdu v Brazílii Maria Elizabeth Rochová uviedla, že súd bude okrem Bolsonara rozhodovať ešte o štyroch vysokopostavených veliteľoch a o ponechaní ich hodností a výhod v ozbrojených silách.
„Otázkou je, či trestný čin, za ktorý bol (Bolsonaro) odsúdený a rozsudok už nadobudol právoplatnosť na Najvyššom federálnom súde, mu umožňuje ponechať si uniformu alebo nie,“ uviedla Rochová.
Podľa predsedníčky je súdne konanie proti armádnym generálom Walterovi Braga Nettovi, Paulovi Sérgiovi Nogueirovi, Augustovi Helenovi a admirálovi Almirovi Garnierovi Santosovi, bezprecedentné od založenia vojenského súdu v Brazílii v roku 1808.
